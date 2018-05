A háborúkat, rendszerváltásokat túlélt dalegylet

Telt ház előtt énekelt 150. évfordulóján a Székely Dalegylet • Fotó: Veres Nándor

A székelyudvarhelyi Székely Dalegylet Nagy Lajos elnök vezetésével

1868. április 2-án huszonhat taggal alakult meg, az akkori Magyarország első férfikórusai között.

HIRDETÉS

Az első sajtóhír 1872-ben jelent meg a formációról. Egyik aranykora az 1800-as évek végén volt, amikor több kórustalálkozón, így például Fiuméban is sikeresen szerepelt, számos díjat hozva haza – mesélt a kezdetekről Varga István tiszteletbeli elnök, aki 1971 óta énekel a dalegyletben.

A szép időszakok mellett nehézségek is jócskán voltak a kórus életében:

1915 és 1920 között a tagok jó része a fronton harcolt, így öt évig nem szólt a dal.

A trianoni döntés után megalakult a Romániai Magyar Dalosszövetség, ehhez elsők között csatlakoztak. Mindkét világháború nagy károkat okozott a dalegyletnek, az 1873-ban készült első zászló eltűnt, csupán néhány szalag maradt meg, emellett a fotókon kívül elvesztek a tárgyi emlékek is.

Egy részüket elrabolták, más részüket elpallták, aztán 1960-ban egy lelkiismeretes gazda, Szalay Ferenc nagyon komolyan vette feladatát, és a századik évfordulóra a háború, a kommunizmus és államosítás alatt szétszóródott tárgyakat részben összeszedte. Ezt követően már jobban vigyáztak rájuk. 1920 és 1940 között a kórustagok anyagilag is annyira összeszedték magukat, hogy saját erőből meg támogatók segítségével a közösség részére Homoródfürdőn telket vásároltak, erre felépítettek egy villát. Ezt sajnos sokáig nem élvezhették, 1945 után államosították. Az egykori Fényes vendéglő épülete is a dalegyleté volt, hasonlóképpen a Cloșca utca 2. szám (jelenleg Eötvös József utca – szerk. megj.) alatti székhelyük épülete is. A három ingatlanból csak a homoródfürdői romos villát sikerült visszaszerezni, de arra nincs pénzünk, hogy felújíttassuk, ezért eladnánk

– jegyezte meg Varga István.