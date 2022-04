A háború árnyékában is jó szezonban bíznak

Van rá esély, hogy a székelyföldi turizmus idén egy olyan idényt kezdjen, mint a járvány előtti években: a korlátozások feloldásával növekedésnek indult a foglalások száma, megnőtt az érdeklődés a térség üdülőtelepülései iránt, a vendéglátóhelyeken pedig két nehéz év után tárt karokkal várják a turistákat. A korlátozások megszüntetése azonban az előnyök mellett hátrányt is jelent, ugyanis könnyebbé váltak a külföldi utazások, ez pedig elszippanthatja a vendégek egy részét a helyi idegenforgalomtól.

Széchely István 2022. április 11., 09:002022. április 11., 09:00

A legtöbb székelyföldi üdülőtelepülésen nem tétlenkedtek a szigorú járványügyi korlátozások idején sem, a pangást kihasználva felújításokat, beruházásokat végeztek. Így történt ez Parajdon is, ahol felújították a wellnessközpontot, látogathatóvá tették a sószorost sáros időjárás esetén is, illetve egy magánberuházás is történt.

Újdonság, hogy nyílik egy új strand Parajdon, édesvizű medencékkel. Elméletileg júniusban nyílik meg Parajd Gyergyó felőli bejáratánál. A medencék készen vannak, a kivitelező már keresi az alkalmazottakat a nyári szezonmunkára

– számolt be a fejlesztésről Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke. Megjegyezte, hiányzott már egy édesvizű strand a településről, és így a fürdőzni vágyók tömege is megoszlik majd – a főszezonban ugyanis gyakran teljes telítettséggel működik a sós vizű strand. A sószorosban is végeztek fejlesztéseket – azt egy pályázat részeként –, „időjárásbiztossá” téve azt, így esős időben is végig lehet menni rajta.

Fotó: Jakab Mónika

A foglalásokat illetően Moldován László arról számolt be, hogy úgy tűnik, a húsvéti ünnepeken a vendéglátóhelyek telítettsége eléri a járvány előtti év, tehát a 2019-es esztendő azonos időszakában mért értéket. A korlátozások feloldásának a kedvező hatása a wellnessközpontban vásárolt belépők számán is meglátszik: „a márciusi számok már majdnem akkorák, mint 2019-ben”.

Az elmúlt két évben jóformán nem érkeztek külföldi vendégek a településre, de idén már külföldi, jórészt magyarországi csoportok is érdeklődnek már a parajdi turisztikai szolgáltatások iránt

Az elmúlt két évben jóformán nem érkeztek külföldi vendégek a településre, de idén már külföldi, jórészt magyarországi csoportok is érdeklődnek már a parajdi turisztikai szolgáltatások iránt

– számolt be a tapasztalatokról Moldován László. A szomszédos országban időközben kitört háború miatt azonban az idegenforgalom is majdhogynem csöbörből vödörbe került: korábban a korlátozások jelentette bizonytalanság miatt nem mert hónapokra előre foglalni a turisták egy része, most viszont a háború miatt érzékelhető hasonló tendencia. „A hosszú távú, azaz a nyári foglalási adatok még nem annyira jók. Az emberek visszafogottabbak, szerintünk a háború az oka ennek" – mondta a turisztikai egyesület elnöke. Mindazonáltal látszik, hogy

nagy igény van az egészségturizmusra, és a vendégek hajlandóak áldozni erre, így bíznak benne, hogy két rossz év után idén újra egy jó szezont zárhatnak majd.

Az üdülőtelepülés vendéglátóegységei is felkészültek erre, a járvány idején nem szűnt meg egy sem közülük, az egyesület elnöke szerint azonban a fejlesztések le fognak lassulni az elkövetkező időszakban az építőanyagok drágulása miatt. A kiszámítható tervezést nehezítő tényezők A háborúnak az idegenforgalomra gyakorolt negatív hatását Tusnádfürdőn is tapasztalják. „Az év elején, amikor kezdett lecsengeni a járvány, szemmel láthatóan kezdett megnőni a foglalások száma, felélénkült a turizmus, ám amikor kitört az ukrán-orosz háború, akkor egy jelentős megtorpanást érzékeltünk, ami talán most, az ünnepek közeledtével kezdett kicsit oldódni. Húsvét, pünkösd közeledtével kezdett újból nőni a foglalások száma” – magyarázta lapunknak Molnár Ákos, a Tusnádfürdői Turisztikai Egyesület vezetője.

Fotó: Pinti Attila

Noha tavaly nyáron országszerte számos korlátozást feloldottak és ez jót tett az idegenforgalomnak, idén még jobb szezonban reménykednek Tusnádfürdőn. A turizmusra azonban most több jó és rossz tényező is hatást gyakorol, és ezeknek az együttes hatása egyelőre nehezíti a kiszámítható tervezést.

Az egyik pozitív tényező az, hogy idén újból adnak a közszférában üdülési jegyeket, másrészt viszont a korlátozások feloldásával megnyíltak a külföldi célpontok is, és lehet, hogy sokan külföldön fogják tölteni a nyarat

– fogalmazott Molnár Ákos. Hozzáfűzte viszont, hogy nagy reményeket fűznek a csak belföldön felhasználható üdülési jegyekhez, ugyanis tavaly nem bocsátott ki ilyen utalványokat az állam, és igaz ugyan, hogy jóváhagyta az előző évben fel nem használt utalványok beváltását, de az ilyen üdülések száma érezhetően kevesebb volt tavaly, mint más években.

Fotó: Beliczay László

Tusnádfürdőn is felkészült a vendéglátószektor az idei szezonra, voltak olyanok, amelyek korábban átmenetileg bezártak, de mindegyik újra tudott indulni, sőt, még egy nagyberuházás is elkezdődött tavaly az üdülőtelepülésen.

Ez egy nagyjából tízmillió euró értékű magánbefektetés, amelyből egy újabb wellnessközpont és szálloda épül fel, várhatóan 2-3 éven belül – számolt be az újdonságról Molnár Ákos, megjegyezve, örülnek minden új fejlesztésnek, hiszen minél több, nívós turisztikai szolgáltatást nyújtó egység van a településen, annál jobban terjed a jó híre az üdülővárosnak. Szovátán is jó idénre számítanak Az Ukrajnában zajló háború kitörése okozta bizonytalanság Szovátán is visszavetette a foglalások számát, ám Bereczki István, a Szovátai Turisztikai Egyesület vezetője úgy látja, múlt hét óta újból nőni kezdett az érdeklődés az üdülőtelepülés szálláshelyei iránt.

Fotó: Haáz Vince

A belföldi vendégeket ijesztette meg a háború, jártak ugyan korábban ukrán és orosz turisták is Szovátára, de elenyésző volt a számuk, nagyobb számban inkább moldáv vendégeik voltak – mondta az egyesület elnöke. A tavalyinál jobb szezonra számítanak idén, noha ő is úgy látja, hogy a korlátozások feloldásának nem csak pozitív hatásai vannak.

Ez kétélű, mert most, hogy megszűntek a korlátozások, azok, akik korábban nem mehettek külföldre, most megtehetik. Tehát a korlátozások feloldása visszaüthet. De mi reménykedünk, és a foglalások száma alapján is jó lesz ez a szezon