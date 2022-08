A gyergyószentmiklósiaknak több pénzébe fog kerülni a sportcsarnok fenntartása

A Basilidesz Tibor Sportcsarnokot éveken át a sportiskola működtette, azonban július végén arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy nem kívánja ezt tovább fenntartani, mivel nem áll rendelkezésére ehhez a szükséges anyagi keret – azaz a megnövekedett fenntartási költségek miatt nem volna képes ezt tovább folytatni. Az ülésen ezt kellett tudomásul vennie a képviselő-testületnek. Itt több képviselő is rámutatott, hogy a Gyergyói ISK még tavaly ősszel segítséget kért a várostól a csarnok fenntartásához, és ezt a képviselő-testület is támogatta volna, a városháza azonban semmit nem tett a helyzet megoldására. Csergő Tibor polgármester szerint nem volt semmilyen törvényes megoldás arra, hogy a Sportiskolának támogatást nyújtsanak ehhez. Ezzel szemben elhangzott, hogy a képviselők több lehetséges megoldást is találtak, igenis lett volna mód arra, hogy az intézményt segítsék abban, hogy továbbra is működtesse a csarnokot – de erre nem volt vevő a polgármester. Csak akkor nem lehet megoldást találni, ha valaki ezt nem akarja – hangzott el.

Rámutattak arra, hogy a korábbi években is bepótolt a város a fenntartásba. Így most a város feladata lesz fizetni a fenntartási költségeket, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gyergyószentmiklósi költségvetésből jóval többet kell majd erre előteremteni, mint eddig. A képviselők becslése szerint mintegy 270 ezer lejébe kerül ezentúl a városnak a létesítmény fenntartása, ahhoz képest, hogy 60–80 ezer lejjel kellett volna kisegíteniük a Sportiskolát, hogy tovább folytassa az eddigi működtetést.

Erős Levente kifejtette, az, hogy 2008 óta a Sportiskola tartotta fenn a csarnokot, a városnak megtakarítást jelentett, most a városháza felelőtlen hozzáállása miatt az önkormányzat kell a nyakába vegye. Ez a tanácsosok becslése szerint a kiadás 230–270 ezer lej, vagy több is lehet.

A működtetést a Városi Sport Klub veszi át. Ennek vezetője, Kercsó Zoltán elmondta, hogy valóban csak megbecsülni lehet, hogy mennyibe fog kerülni ezután a létesítmény fenntartása, és nem csak az energiaárak megemelkedése az ok. A Sportiskola ugyanis korábban is spórlásra kényszerült, előfordult, csak napi pár órán át fűtötték az épületet. Ez nem elég, ennél többre lesz szükség. Ami azonban tudható, hogy két takarítónő alkalmazására lenne szükség – jelenleg ez nem lehetséges, hiszen a közintézményekben tilos új személyzetet alkalmazni –, akiknek a fizetése 95 ezer lej lenne évente. Átmeneti időre, a városházát és az iskolákat kérik arra, hogy a takarítóik itt segítsenek. A csarnokot délelőttönként a Salamon Ernő és a Sfântu Nicolae iskolák 1400 diákja használta testnevelésórákra. Felmerült a kérdés, hogy ők hozzájáruljanak-e a költségek fedezésével. Az a döntés született, hogy a tornaórákért ezután sem kérnek majd terembért.

Átvizsgálják a Monturist vagyoni ügyeit

Évek óta örökzöld témát jelentenek a város gyilkostói területeit adminisztráló Monturist Kft.-vel kapcsolatos visszás kérdések. Most több tanácsos kezdeményezésére bizottságot hoznak létre annak a koncessziós szerződésnek a felülvizsgálatára, amellyel a szóban forgó területek a cég törzstőkéjébe kerültek. Az ülésen Bajkó Lászlót, Antal Szabolcsot, Erőss Leventét, Keresztes Zsombort és Kulcsár Lászlót bízták meg, hogy a kivizsgálást elvégezzék, arról beszámoljanak.

Mivel a sajtó nem kapta meg a tanácsülés napirendi pontjainak dokumentációját, és az ülésen ez nem volt részletesen kifejtve, a javaslatot előterjesztő Bajkó Lászlót az ülés után kérdeztük, hogy mire is vonatkozik majd a kivizsgálás. Elmondta, úgy vélik, gond van a koncessziós szerződéssel, amivel a város még a 90-es években a cég törzstőkéjébe helyezte a telkeket. Ez ugyanis a most hatályos jogszabályok szerint nem törvényes. Ezzel együtt 8 kérdés vizsgálatára kaptak megbízatást. A koncessziós szerződés jogosságát az is megkérdőjelezi, hogy a területek használatáért a cég bért sosem fizetett, ami egy ilyen szerződésnél lényeges szempont lenne. Vizsgálni fogják, és ha a tulajdonosok közti korábbi megállapodásokkal nincsenek összhangban, akkor érvénytelenítését kezdeményezik annak az adásvételnek, ami a tulajdonrészekkel kapcsolatban történt.