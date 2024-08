A gyergyói reformátusok közül nagyon sokan nem Gyergyóban születtek, s akik itt születtek, azok közül is kevésnek keresztelték itt a felmenőit, mégis aktívan bekapcsolódtak az itteni társadalomba, hozva magukkal tájegységük szokásait életvitelüket, gazdagítva a közösséget.

A reformátusok szűk másfél évszázados gyergyószentmiklósi története nem a remekbe szabott műalkotások kora. Ha voltak is történelmi értékű tárgyaik, azok elvesztek a második világháború idején.

„A gyergyói református közösség igazi kincsei az emberek” – fogalmazott Ősz Előd a tárlat minapi megnyitóján.

Kiemelkedő reformátusok

A tíz bemutatott személy közül az első Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, aki a hagyomány szerint a szárhegyi kastélyban töltötte gyermekkorát az 1590-es években. Kiemelkedik még Szini János, aki a térség egyik első fürdőorvosa lett Borszéken; Farczády Elek, aki a gyergyószentmiklósi gimnázium tanára volt és az egyházközség presbitere, mielőtt Marosvásárhelyen meghatározó szerepet vállalt a Teleki Téka megmentésében, a Bolyai-múzeum létrehozásában.

Jelentős személyiség Árus Lajos lelkipásztor is, aki az 1970-es és 1980-as évek gyergyói társadalmának volt kiemelkedő képviselője. De a város életében maghatározó szerepet töltött be Makkay Domokos, Szilágyi József, Baktai Béla, Kovács Pál, Szathmáry János és Simó Ádám is.