A gyergyói és maroshévízi kórházakba is beutalhatnak koronavírusos betegeket

Covid-háttérkórházzá nyilvánította az egészségügyi minisztérium a gyergyószentmiklósi és a maroshévízi kórházat is, így az összes Hargita megyei kórházba bekerülhetnek koronavírusos betegek.

Előfordult, hogy diagnosztizálatlan koronavírusos pácienst láttak el a nem Covid-kórházakban, ezért kezdeményezték az átminősítést. Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Árvai Károly/kormany.hu

Minisztériumi rendeletben nyilvánította Covid-háttérkórházzá a gyergyószentmiklósi, illetve a maroshévízi kórházat Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A szabályozás szerint hét megyében módosították a Covid-háttérkórházakra vonatkozó korábbi besorolásokat, ezen megyék egyike Hargita megye.

Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy a megyei népegészségügyi igazgatóság kezdeményezésére született meg a gyergyószentmiklósi, illetve a maroshévízi kórházra vonatkozó döntés. A kezdeményezés azonban nem a koronavírus-fertőzések számának a növekedése miatt történt.

„Azért kerültek fel a Covid-háttérkórházak listájára, mert voltak konkrét esetek, amikor Covid-betegeket kellett kezelni ezekben a kórházakban. Mondok egy példát:

Gyergyószentmiklóson bevittek sürgősséggel egy hölgyet szülni. Megszült, de kiderült, hogy koronavírussal fertőzött. Addigra viszont kapcsolatba került a sürgősségi osztály személyzetével, a szülészet személyzetével, az ápolónővel, aki ellátta az első órákban, hiszen a teszteredmény nem érkezett meg aznap

– magyarázta az átminősítés kezdeményezésének az okát Duda Tihamér. A két említett egészségügyi intézmény Covid-háttérkórházzá nyilvánítása azonban nem változtat a koronavírusos betegek kezelésére megszabott korábbi protokollon:

az alapbetegségekkel rendelkező Covid-fertőzöttek, illetve koronavírusos várandós nők továbbra is a székelyudvarhelyi kórházban kapnak ellátást,

függetlenül attól, hogy a megye melyik részében élnek, illetve a csak Covid-fertőzésben szenvedők a csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban kapnak kezelést, mint ahogyan a vesedialízises fertőzöttek is. Tehát a szükséghelyzet hozta úgy, hogy háttérkórházzá váljon a gyergyószentmiklósi, illetve a maroshévízi egészségügyi intézmény is, hiszen – amint arra Duda Tihamér is rámutatott –

ezekbe a kórházakba is bármikor bekerülhet egy diagnosztizálatlan koronavírusos páciens.

Pótlékot jelen állás szerint nem kapnak



A két említett kórház érintett dolgozói azonban veszélyességi pótlékot egyelőre nem kapnak az átminősítés miatt. A koronavírusos, illetve fertőzésgyanús betegekkel kapcsolatba kerülő egészségügyi dolgozóknak ugyanis csak a szükségállapot idejére biztosított 2500 lej értékű veszélyességi pótlékot az állam, így az csak május 15-ig járt az érintetteknek – tudtuk meg a megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatójától, aki azt is megjegyezte, ha a vészhelyzeti időszakra is kiterjeszti az intézkedést a kormány, akkor az említett két kórházban is kapnak veszélyességi pótlékot az arra jogosultak.