A gyakorlat azt mutatja, orvostól és kórháztól is függ az emberséges szülés járvány idején

A szülés előtt álló kismamákban sok kérdés merül fel koronavírustól függetlenül is, de a járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt még bizonytalanabbak. Sok kismamában kelt szorongást az egészségügyi minisztérium által kiadott protokoll, amely szerint az igazolt pozitív édesanyáktól elkülönítik az újszülöttet. A gyakorlat azonban azt mutatja, orvostól és kórháztól is függ az emberséges szülés.

A romániai protokoll szembemegy az Egészségügyi Világszervezet ajánlásával • Fotó: Haáz Vince

A baba érkezését nem lehet elhalasztani még a koronavírus teremtette körülmények miatt sem, az érvényben lévő protokoll viszont szorongást vált ki sok kismamából. Eszerint

ha egy igazolt fertőzött kismama ad életet egy gyereknek, elkülönítik tőle a babát, amíg két negatív teszteredménye lesz.

Azt ajánlják, a frissen szült édesanya fejje ki a tejét, amelyet veszélyes hulladékként elöntenek a kórházban. A hazai protokoll szerint a romániai szülészetek infrastrukturális helyzete miatt a pozitív kismamát el kell különíteni a negatív újszülöttjétől, akit tápszerrel kell táplálni – jegyzik meg a protokollban. Ez szembemegy az Egészségügyi Világszervezet ajánlásával is, amely szerint

nincs bizonyíték arra, hogy az anyatejen keresztül fertőződhet a baba, ezért nem ajánlják a fertőzött kismama és az újszülött szétválasztását.

Szülés közben nem kötelező a maszkviselés

Szabó Béla orvosprofesszor, a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának vezetője is megerősítette:

érvényben van a protokoll, ez nem változott tavasz óta, viszont nem volt még az általa vezetett szülészeten koronavírussal fertőzött kismama.

Marosvásárhelyen már a járvány kezdete óta a régi szülészetre, vagyis a Maros Megyei Klinikai Kórház szülészeti osztályára irányítják szülni a már igazolt koronavírusos várandósokat. „A kórházba bekerült várandósokat azonban nem tesztelik szülés előtt, nincs ez egy protokollban se leírva, sem nálunk, sem máshol.

Mi nem kérhetjük senkitől, hogy szülés előtt tesztelje le magát, és kötelezően sem kell letesztelje a kórház a szülő nőt, nincs is rá kapacitás

– tájékoztatott a protokollról Szabó Béla. Hozzátette, kötelező tesztet végeztetni az igazolt onkológiai betegek kezelése előtt, de másnak nem. A szülés közbeni maszkviselésről kifejtette, az orvosnak, személyzetnek természetesen kötelező a maszkviselés, de

a szülő nő esetében csak ajánlott, nem kötelező, hiszen van, akinek amúgy is nehéz levegőt venni szülés közben.

Közben kedden kiderült, hogy koronavírus-fertőzések miatt a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház szülészeti osztályát lezárták, ezért a szülés előtt álló kismamákat máshová irányítják. A sürgősségi kórház vezetője, Claudiu Puiac tájékoztatása szerint

19 egészségügyi alkalmazottnak, két kismamának, illetve két újszülöttnek lett pozitív a koronavírus-tesztje.

A sürgősségi eseteket továbbra is ellátják, de a természetes fiziológiai szüléseket a Maros Megyei Klinikai Kórház szülészetére irányítják, illetve a környező települések kórházaiba.

Jelenleg nincs fertőzött kismama

Gáll Boglárka, a Maros Megyei Klinikai Kórház kommunikációjáért felelős munkatársa tájékoztatott bennünket az intézmény jelenlegi működéséről. A szülészeten júniustól újraindították a munkát, és másfajta betegeket is fogadnak, nem csak szüléseket. „Megnőtt a koronavírussal fertőzött személyek száma Maros megyében, de ne legyenek megijedve, mert van elég hely a kórházban, pont azért van több klinika, ahol csak koronás betegekkel foglalkoznak. A felszerelés is megvan, a gyógyszerkészlet is fel van töltve, ez a kismamákra és másokra is vonatkozik.

Csak annyira legyünk megijedve, hogy tartsuk be az előírásokat, de nem kell pánikba esni, nyugodtan jöhetnek a kismamák és szülhetnek, vigyázunk rájuk

– tolmácsolta a kórház vezetőségének üzenetét az intézmény kommunikációs munkatársa. Jelenleg

a Maros Megyei Klinikai Kórház egyes és kettes fertőző klinikáján, a tüdőgyógyászati klinikán, illetve az aneszteziológia és intenzív terápia klinikán vannak koronavírusos betegek,

a szülészeten nincsenek jelenleg koronavírusos fertőzöttek, az utóbbi hónapokban nem is volt fertőzött kismama – tudtuk meg Gáll Boglárkától. Kérdésünkre, hogy tesztelik-e a kismamákat, határozott választ kaptunk: nem tesztelik le, hiszen az rengeteg munkával és kiadással járna, hogy mindenkit leteszteljenek, aki belép a kórházba. Kevés koronavírusos kismama volt eddig itt, és minden eset sajátságos, ezért

az igazolt pozitív kismamáknál az esetnek megfelelően az orvos dönt arról, hogy miként járnak el

– tolmácsolta a Maros Megyei Klinikai Kórház vezetőjének, Ovidiu Gârbovan szülész-nőgyógyásznak az álláspontját a pozitívan tesztelt kismamák esetével kapcsolatban Gáll Boglárka.

Sajátságos esetek

Az érvényben lévő protokoll azonban az ország többi részében is sajátságos eseteket eredményez, és nem minden alkalommal döntenek úgy a kórházban, hogy nem kell elválasztani a kismamát az újszülöttől.

Kolozsvári szülészeten fekvő kismamák arról számoltak be a közösségi oldalon, hogy kötelezően tesztelték őket, és napokig várniuk kellett arra, hogy visszakerüljön hozzájuk a baba.

Pozitív teszt esetén pedig két hétig is elválaszthatják tőlük a babát a protokoll szerint. Éppen ezért egy csapat édesanya nyomásgyakorlásba kezdett azért, hogy változzon az országos protokoll, elektronikus leveleket írnak az egészségügyi minisztériumhoz, amelyben kérik, hogy változtassanak az érvényben lévő előírásokon, és ne válasszák el a pozitív kismamát a babától, hiszen az traumával járhat mindkettőjük számára.