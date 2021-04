A gazdáknak több mint a fele már leadta mezőgazdasági támogatási kérelmét

Több mint 16 ezer Hargita megyei gazda már benyújtotta az APIA-hoz idei támogatáskérelmét. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

A Hargita megyei gazdák 61,5 százaléka – ez megegyezik az országos átlaggal – nyújtotta be támogatásigénylési kérelmét a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA) március eleje, vagyis az mezőgazdasági támogatásigénylési időszak idei kezdete óta. Amint arról Haschi András, az intézmény vezetője tájékoztatta lapunkat, összesen 26 236 gazda kérelmét várják a május 17-ikei határidőig, közülük keddig 16 140-en nyújtották be igénylésüket az APIA-hoz.

Naponta több mint ötszáz kérést iktatnak

A potenciális igénylők összesen 181 230 hektárnyi területtel rendelkeznek, ebből 85 051 hektárt tesz ki az az összterület, amelyre már leadták a támogatási kérelmet a gazdák. Ez 46,9 százalékos részarányt jelent, ami jócskán az országos átlag fölött van, 12 százalékkal magasabb annál. Ez könnyen változhat, hiszen ha mondjuk Konstanca megyében egy húszezer hektáros területtel rendelkező gazda leadja a támogatáskérelmét, az felborítja a sorrendet, tehát

nagy jelentősége nincs annak, hogy Hargita megye messze az országos átlag fölött áll, mindössze azt jelzi, hogy itt jól halad a támogatásigénylési folyamat

– magyarázta az APIA Hargita megyei vezetője. Naponta 550–600 kérést iktatnak a megyében, szinte a legtöbbet az országban, de szükség is van erre a tempóra, hogy be tudják fejezni az igénylések regisztrálását a májusi határidő végéig, hiszen addig már csak 17 munkanap van hátra – vázolta a helyzetet Haschi András.

Szabályok járványidőben

Kérdésünkre elmondta, a járványügyi előírások betartása közepette is jól halad a folyamat – a településeken, a dossziék összeállításában a gazdákat segítő irodákban is –, és ugyan helyzettől függően vannak olyan gazdák, akik be kell menjenek az APIA székhelyére a kérés véglegesítése érdekében, de ők is pontosak, betartják az intézmény képviselőinek korábbi, erre vonatkozó kérését.

A megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség képviselői ugyanis a járványhelyzet miatti elővigyázatosságból arra kérték az érintett igénylőket, hogy

akkor jelenjenek meg az intézménynél, amikorra hívják őket, ne késlekedjenek, mert az fennakadásokhoz vezethet.

A március elejétől május 17-ig tartó időszak egyébként a gazdák életében az év egyik legfontosabb időszaka, hiszen majdnem az összes mezőgazdasági, állattenyésztési támogatást ebben a periódusban igényelhetik. Noha idén elkezdődött az új EU-s mezőgazdasági költségvetési ciklus, a támogatásokat illetően nincsenek változások, ugyanis részben a koronavírus-járvány miatt az új, 2021–2027-es ciklus első két éve egy átmeneti időszak, amelyben a megszokott feltételek szerint zajlik a juttatások igénylése.