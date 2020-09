A gazdák megsegítésén dolgozna tovább Sebestyén

Újabb mandátumért indul az RMDSZ színeiben a december 6-ára kitűzött parlamenti választásokon Sebestyén Csaba udvarhelyszéki képviselő. Munkája során továbbra is a mezőgazdasági problémákra szeretne koncentrálni.

A továbbiakban is parlamenti képviselőként hasznosítaná a mezőgazdaság területén megszerzett huszonhét éves szakmai tapasztalatát – jelentette be csütörtökön Sebestyén Csaba. Mint mondta, egész életében a vidékért, a kisgazdákért dolgozott, ezt a munkát folytatná, ha bizalmat szavaznak neki. Fontosnak tartja, hogy a szakemberek is legyenek jelen a parlamentben, hiszen így lehet megfelelő döntéseket hozni.

Sebestyén kijelentette, továbbra is hisz abban, hogy a nemzet problémáit a vidék problémáinak megoldásával kell kezdeni. Éppen ezért lényeges a gazdák, a vidék támogatása, hiszen ebből a város is profitál. Példaként a minőségi élelem-ellátást említette.

Udvarhelyszék központja Székelyudvarhely, ezért itt úgy kell politizálni, hogy egyik szemünk a vidéken legyen, vidékről pedig úgy kell politizálni, hogy egyik szemünk a város felé tekintsen

– magyarázta. Hozzátette, első mandátuma tanuló időszaknak is számít ugyan, de úgy érzi, hogy elvégezte a dolgát, amivel a pártja megbízta.

A képviselőjelölt ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy minél többen élnek szavazati lehetőségükkel a december 6-i parlamenti választásokon is, hiszen fontosnak tartja, hogy az RMDSZ beleszólhasson a döntéshozatalba.