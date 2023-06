A gasztronómia is hangsúlyos szerepet kap a Filmszereda hetedik kiadásán

Számos magyar, román és nemzetközi alkotással várja a filmek szerelmeseit idén is a Filmszereda, amely a hetedik kiadásához érkezett. A változatos – szerzői – filmfelhozatal mellett a gasztronómia is fontos szerepet kap a jövő szerdától vasárnapig tartó rendezvénysorozaton.

A témában vetített filmek mellett szombat este gasztroestet is tartanak a fesztivál helyszínéül szolgáló városházi ifjúsági központ udvarán (Petőfi utca 39.), amelynek házigazdája Szőcs Előd séf lesz. Ez lesz ugyanakkor filmvetítések új helyszíne is, hiszen a Mikó-vár és a Kissomlyó sípálya mellett itt is lehet majd filmeket nézni.

10 órától a klasszikus Vuk-rajzfilmet lehet megnézni a Csíki Moziban, 11 óra 30 perctől pedig a Little Allan – The Human Antenna című animációs alkotást vetítik. 14 órától a Közel (Close) című francia drámát tűzték műsorra, míg 16 órától az Alkohol – A varázsital (Alcohol – The Magic Potion) című német filmet lehet megnézni. 18 órától az ifjúsági központban folytatódik a Filmszereda, ahol a She Chef című német alkotást lehet megnézni, ezt pedig gasztroest követi 20 órától, aminek a házigazdája Szőcs Előd séf lesz. A napot 21 óra 30 perctől Madarász Isti: Egy szerelem gasztronómiája című filmjének vetítése zárja.

A filmfesztivál vasárnapi napja is rajzfilmvetítéssel indul, 10 órától a Szaffi című Dargay Attila klasszikust vetítik a Csíki Moziban, ezt követi az Esemény (Happening) című francia film 11 óra 30 perctől. 15 óra 30 perctől a Szent Pók (Holy Spider) című francia filmalkotás lesz műsoron ezt követi 18 órától a Saint Omer című francia film vetítése.

A hetedik Filmszeredát Rohonyi Gábor és Vékes Csaba 2022-es, Szia, Életem című magyar vígjáték vetítése zárja, ennek helyszíne pedig a Kissomlyó-sípálya lesz, ahol ingyenesen lehet megtekintekinteni az alkotást.

A rendezvény teljes programja megtalálható a Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép Fesztivál honlapján, a jegyek pedig később lesznek elérhetőek a bilete.ro oldalon.