A francia és az olasz konyha találkozása

A flambírozást ki lehet hagyni, de kár lenne • Fotó: Erdély Bálint Előd

Ez különösen akkor jelent előnyt, ha véresen, esetleg félig átsülve készítenénk el a húst.

Amúgy is tudni kell, hogy roppant kiadós a Chateaubriand módra készített bélszín. A recept egyébként egy nagyétkű francia íróról kapta az elnevezést

– magyarázta a szakács.

A vesepecsenyét nem is pácolta be előre Karácsony, hanem lehártyázása, megtisztítása után, illetve sütés előtt néhány perccel ízesítette sóval, borssal, őrölt pirospaprikával és köménnyel. Persze használhatunk száraz fűszernövényekből készített keveréket is, ezek szinte bárhol kaphatók az üzletekben.

Különleges ízt ad a bélszínnek, ha bekenjük édes-csípős szósszal, esetleg a fokhagymaprád olajával.

A húst egyben kell megsütnünk: a felforrósított olívaolajban mind a négy oldalát pirítsuk két-három percig, esetleg négy percig, ha nem szeretnénk, hogy véres maradjon a belső része. A kérgesítés során nagyon hamar lezárulnak a bélszín külső rostjai, így a hús megőrzi zamatát. Ezt segíthetjük elő a flambírozással is. Utóbbi rendkívül egyszerű: öntsünk némi konyakot a vesepecsenyére a kérgesítés után, majd azt gyújtsuk meg, hogy karamellizálódhasson. Mindeközben lassan mozgassuk a serpenyőt, amíg kialszanak a lángok.