A Fotomata feltalálói vallják: a pillanat örök lehet (x)

• Fotó: Veres Izolda

Lehet lakodalmazni Fotomata nélkül is, csak vőlegény, menyasszony és násznép kell hozzá, de kétségtelen, hogy a hangulaton nagyot lendít az a fotózási lehetőség, melynek terméke ott helyben kézbe kerül. Sok nevetés, jókedv forrása az így készült kép egy cégbulin, banketten, kortárstalálkozón, főleg, ha a kelléktárból az emberek fejükre tesznek egy fura kalapot, egy óriás szemüveget, vagy beszédes táblácskákkal üzennek a távol maradottaknak. Azt mondják, ez egy prémium szolgáltatás, a kifejezés azonban egyáltalán nem borsos árra, hanem az élményre, a bármikor felidézhető emlékre vonatkozik.

Huszonöt éves fiatalember, Kozma Péter és barátnője, Bartis Ágota most a főszereplő. A történet két évvel ezelőtt kezdődött, januárban, amikor interneten nézegették, hogy milyen sokan töltöttek fel karácsonyi képeket, bulis fotókat. Egyik barátjuk mondta, telefonnal bárki tud ma már fotózkodni, de az az igazi, ha rögtön kinyomtatva kézben van a kép, és ilyenben neki volt már része.

– így fogalmaz Péter, beszámolva, hogy először az esküvőket célozták meg, házasulandóknak tettek ajánlatot, hogy a nagy napon órára bérelhetik a masinát és kezelőjét, de lehet képenként is számolni a fizetnivalót. Aztán sorban jelentek meg az igénylők, a honlapon található megrendelő ívre került így meghívás céges ünnepségre, ballagás utáni bankettre, kortárstalálkozóra, vagy akár múzeumi kiállításra, de kampányban olyan is volt, hogy egy jelölt kért helyben bizonyítékot a rá szavazókkal közös fotóval.

Mi találtuk ki a nevet, mi törtünk jeget a piacon, de sejtettük, hogy mások is kedvet kapnak. Azóta Hargita megyében páran már foglalkoznak ezzel

A baráti kör nagy, így van, akitől segítséget kérni, ha Kozmáékat egy harmadik helyre szólítaná a kötelesség. Péter elmondja, neki van főállása, ez jövedelem-kiegészítés, szórakozás, örömszerzés. Főleg Hargita megyében tesznek eleget meghívásoknak, de ha távolabb igénylik, arra is megtalálják a lehetőséget. Mindig jó élménnyel zárult az együttműködés, akármilyen eseményen is fotomatáztak, és aki egyszer kipróbálta, másodszor már biztatja barátait, igényeljék, álljanak elé, merjenek jókedvűek lenni, hogy évek múlva is, ránézve a képre, tudjanak elmosolyodni. Évek múlva... ugyanis

ezek a képek időtállók. Nem festék kerül a papírra, hanem az alapszínek fóliarétegei, így akkor sem mosódnak el az alakok, ha a buli hevében a kilöttyintett borral találkozik a kép felülete.