A forradalom és szabadságharc üzenete: a háborúban nem szabad félni!

Ma pedig végre együtt lehetünk fizikailag is, és együtt ünnepelhetjük legboldogabb, legfelemelőbb ünnepünket, annak a forradalomnak a kirobbanását, amely fölött egész Európa csak ámult és bámult. Azt a forradalmat, ami miatt minden tekintet ránk szegeződött. Azt a forradalmat, amely előtt fejet hajtottak akkor a népek és nemzetek, és fejet hajtanak ma is. Azt a forradalmat, amelyet csak csellel, árulással tudtak leverni, azt a forradalmat, amely esetében nem a győztesre, hanem a legyőzöttre emlékeznek a történelemkönyvek.

Egy háború, amelynek jogosultsága semmilyen körülmények miatt nem igazolható, amelyben a béke elveszett, mert elfogult elmék nem a megoldást, hanem az elnyomást keresik és keresték. De ilyen körülmények között is, a szabadság szellemében fellángolt, fellángol bennünk a szolidaritás kárpátaljai nemzettársaink iránt és azok iránt is, akik a tankok lövedékei elől menekülve keresnek menedéket, befogadó otthont, egy jó szót, egy barátságos kézfogást. Talán éppen ezért idén még nagyobb jelentőséggel bír március 15-e

Azoknak a jogoknak, amelyek hiánya 174 évvel ezelőtt utcára vitte a pesti ifjakat. Azoknak a jogoknak, amelyért 174 esztendővel ezelőtt elődeink a sok ezer magyar életét követelő szabadságharcot is vállalták. Mert a magyar ember is Isten teremtményeként békére vágyik. És szabadság nélkül nincs tartós béke. Csak elnyomás, jogtiprás, szenvedés és keserűség” – mondta a miniszter.

Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője a magyarság legszebb nemzeti ünnepének nevezte március 15-ét.

A modern Magyarország születésnapja, a magyar szabadság születésnapja, a nemzetté válás és a nemzet vállalásának ünnepe. Az ünnep, amelyet minden magyar mélyén a szívébe vésett, és amelyet egyetlen magyar sem felejt

– húzta alá a főkonzul, aki a továbbiakban Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét is közvetítette. Mint a levelében elhangzott: a forradalom és szabadságharc napjainak fényében tisztán látjuk, merre vezet ma a magyar nemzet közös útja.

1848 hőseihez igazodva mi is olyan világot akarunk, amelyben békében és biztonságban élve nem csak szabadok, de szabad magyarok is lehetünk, ezért ahogy ők is tették, úgy nekünk is ellen kell állnunk minden olyan külső nyomásnak és belső megosztási kísérletnek, amely veszélybe sodorná, amit közösen építettünk. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

– hangsúlyozta üzenetében Orbán Viktor miniszterelnök.

Az ünnepi beszédeket követően Bálint Emil főesperes-plébános és Szatmári Szilárd református lelkész áldását adta az ünneplőkre, majd a megemlékezés zárásaként elhelyezték a kegyelet koszorúit.