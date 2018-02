A fogcsikorgató hideg és a szerény kapás ellenére is kitartottak a lékhorgászok

• Fotó: Gergely Imre

41-en fúrtak léket a Gyilkos-tó jegén vasárnap, és tették próbára szerencséjüket, illetve képességeiket a horgászat terén. Aki köztük volt, azt igazán elismerés illeti, de azokat is, akik nem is fogtak horgászbotot a kezükbe, „csak” szervezőként álltak helyt végig a verseny alatt. A szervező Gyergyószentmiklósi Vadász és Sporthorgász Egyesület a 2017 februárjában megtartott első Gyilkostó Kupa után másodszor hívta a horgászokat lékhorgászversenyre.

Jöttek a gyergyóiak, de sepsiszentgyörgyiek, székelykeresztúriak, marosvásárhelyiek is, hogy kipróbálják, milyen is a különleges szépségű tavon halat fogni. Ahhoz képest, hogy a cudar hideg és az előrejelzések semmi jót nem ígértek, a 41-es létszám igencsak jó – állapították meg a házigazdák.

A tó jege is okozott meglepetéseket. Attól nem kellet tartani, hogy beszakad valaki alatt a 35 centiméter vastag jégréteg, de a tetején felgyűlt közel félméteres hóréteg alatt még helyenként víztócsák is voltak, nehezítve a horgászatot. Még a halak sem akartak horogra akadni. Míg tavaly, az első Gyilkostó Kupán több, mint 1200 halat fogtak ki, és telepítettek a Maros baktai holtárkába, a most kifogott halak száma meg sem közelítette ezt.