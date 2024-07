A fizikai kiválóság mellett mentális felkészülésre is szüksége van a sportolónak

A sportolók fizikai felkészültsége nem elegendő ahhoz, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, emellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a mentális felkészültség is – ehhez pedig szakember segítségére van szükségük. A sport mentáltréner nem az edző babérjait akarja learatni, inkább kiegészítik egymást, itthon azonban még nem fektetnek a munkájukba a klubok. Sport mentáltrénerrel beszélgettünk arról, mi is a dolga a sportolókkal.

Lukács-Márton Réka nemcsak azért tudja, milyen folyamatok zajlanak le egy sportkarrier különböző állomásainál, mert ő maga is sportol, amióta az eszét tudja, hanem mert pszichológusként dolgozik, emellett egy sport mentáltréneri képzésen is túl van, és már egy ideje ő a Székelyföld Jégkorong Akadémia marosvásárhelyi sportpszichológusa. Nagyon leegyszerűsítve:

ő az, aki segíti a sportolókat, hogy a mentális képességeik is fejlődjenek ahhoz, hogy a legjobbat hozhassák ki magukból.

Előny, ha pszichológus is az ember, ha már sport mentáltrénerré válik, mert nagyon sok olyan módszerrel dolgozik a mentáltréner, amit a pszichológiából vett át a szakma. Hogyha ebben már járatos, akkor akár súlyosabb problémákba is bele mer vágni a sportolóval, amelyek már pszichológiai jellegűek.

„Itt nem feltétlenül csak élsportolókról van szó, hanem bárkiről, aki sportol, merthogy foglalkozunk a külső-belső motivációval, azzal, hogy hogyan állítjuk fel a célokat, akár kezdő sportolókra is gondolok, akik nem igazán motiváltak abban, hogy végigvigyenek egy edzéstervet, vagy hogy kitartsanak a sportolás mellett. Benne van a sérülésekből való felépülési folyamat is, tehát

Közösen kell a sportolót motiválni, szorongást és a felgyülemlett stresszt levezetni, hogy a sportoló a legjobbat tudja kihozni magából, és a legjobb teljesítményét tudja nyújtani. Ezért gyakran az edzővel is együtt kell dolgoznia a sport mentáltrénernek.

Lukács-Márton Réka pszichológus is, nem csak mentáltréner

Nyilván én nem értek a sportok szakmai részéhez, vagyis kevés sportnak értek a technikai részéhez, tehát ott mindenképp az edző jelenlétére van szükség. Lehetnek olyan problémák is, ahol az edzővel való konfliktusait nem tudja megoldani a sportoló, és segíthet ebben a sport mentáltréner. Ha pedig pszichológus is, akkor még hatékonyabban segíthet a személy-közeli kommunikáció elakadásában is” – mondja a szakember.

Még gyerekcipőben jár itt a szakma

Sport mentáltrénerre nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is szükségük van. Lukács-Márton Réka már egy ideje a Székelyföld Jégkorong Akadémiának a marosvásárhelyi sportpszichológusa. Egyszer csak szembejött vele egy sport mentáltréner képzési lehetőség is, és el is végezte.