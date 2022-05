A fesztivál ahol az olvasás és a rendhagyó kiállítások is megférnek egymás mellett

„Nem titkolt szándékunk az olvasás népszerűsítése, melyet két villámcsődületünkön keresztül is közvetíteni kívántunk a lakosság felé. Előbb a várudvarban sikerült szép létszámban összegyűlnünk, rácáfolva a mindennapok futkosásában oly könnyen hangoztatott »nincs időm olvasni« kifogására. Legutóbb pedig lelkes egyetemisták társaságában szálltunk közösen buszra, és utaztunk 40 percet a városon keresztül, olvasmánnyal a kezünkben” – számolt be Bota Melinda, a rendezvény egyik főszervezője.

Például a fotókiállítás a KultFeszten nem azt jelenti, hogy falakon lógnak le a bekeretezett fényképek, hanem szabadtéren a fák ágairól fognak lecsüngeni a fotók vagy illusztrátori munkák. Az a célunk ezzel, hogy ahhoz a generációhoz is érjünk el, amelynek tagjai nem feltétlenül sétálnak be egy kiállításra

Emellett olyan neves előadókat, írókat is sikerült meghívni a rendezvényre, akikre régóta kíváncsiak a marosvásárhelyiek. Itt lesz pénteken például Szabados Ágnes , aki amellett, hogy az RTL Klub híradós műsorvezetője, a kezdeményezője a Nincs időm olvasni kihívásnak is. Bota Melinda szerinte egyfajta irodalmi influenszer, akinek fő célkitűzése, hogy

Szombaton 15.30-tól kerekasztalbeszélgetésen lehet részt venni a lapcsaládunkhoz tartozó Nőileg magazin újságíróival. Az Életbátorsághoz kapcsolódva a téma az lesz, hogy mennyire kellett bátorság ahhoz, hogy életre hívják a Nőileget, az erdélyi nők, családok magazinját. De szó esik arról is, hogy milyen bátor témákat feszegettek az elmúlt években a különböző rovatokban. És ha már Életbátorság a KultFeszt mottója, arról is mesélnek majd a szerkesztőség tagjai, hogy életük során melyek voltak azok a merész döntések, amelyek akár sorsfordítónak is számítanak.