A fertőzésveszély még fennáll, ezért szakaszosan térnek vissza a normalitásba a kórházak

A járványügyi intézkedések megszűntek ugyan, a kórházakban azonban nem tudnak visszatérni egyik napról a másikra a megszokott munkarendbe. Egyelőre nem engedélyezett a beteglátogatás, mindenhol erősen ajánlják a maszkviselést, és továbbra is fogadják és kezelik a koronavírusos betegeket is. Jó hír, hogy Marosvásárhelyen felszámolják az orvosi egyetem sportcsarnokában felszerelt intenzív terápiás kórházat.

Nem egyszerű a visszarendeződés. A kórházakban még mindig vannak koronavírusos betegek is • Fotó: Veres Nándor

Egyik napról a másikra letehettük a maszkot és az oltási igazolványokat sem kérik az vásárláskor, színházakban, koncerteken. Az egészségügyi intézményekben azonban nem ilyen egyszerű az áttérés a két évvel ezelőtti munkarendre.

Várják a hivatalos értesítést

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, mint Kiss Edit sajtószóvivő elmondta, egyelőre várják a minisztériumtól a hivatalos értesítést, hogy milyen módon történjen a betegellátás, illetve a visszarendeződés. Mint kiemelte,

a kórházban továbbra is maszkot viselnek az orvosok és a vizsgálatra érkező páciensek, és nem történt változás a beteglátogatás terén sem.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban továbbra is vannak koronavírussal fertőzött páciensek, az intenzív terápiás osztályon is, így nagy változásokat egyelőre nem történnek – tájékoztatott Zörgő Noémi sajtószóvivő. „A fertőzés nem tűnt el, a kórházban az egészségügyi maszk viselete továbbra is erősen ajánlott és csak a nagyon súlyos állapotban levő páciensek látogatását engedjük meg.

Lassan, ahogy a kórházban kezelt fertőzöttek száma csökken, elkezdődik a munka átszervezése, hiszen az az érdekünk, hogy minél több betegeket tudjunk fogadni és kezelni – részletezte a szóvivő.

A gyergyószentmiklósi kórházban is még mindig kezelnek koronavírusos betegeket. Fülöp Enikő kórházigazgató szerint legalább még két hétig lesznek ilyen pácienseik. Mint elmondta,

a járóbeteg-rendelőkbe érkezők szűrését megszüntették, de javasolják, hogy továbbra is viseljenek maszkot a páciensek.

„Lassúbb lesz a visszarendeződés, mint a civil társadalomban, de meg fog történni. A változásokról, a beteglátogatás lehetővé tételéről a következőben fogunk dönteni” – fejtette ki az igazgató.

Megmaradnak a kialakított rendszerek

Bár a koronavírussal fertőzött személyek száma folyamatosan csökken a Maros Megyei Klinikai Kórházban is, egyelőre nem születtek jelentős változások a betegellátásban. Mint Gáll Boglárka sajtószóvivő elmondta,

a fertőzöttek számára fenntartott ágyak számát folyamatosan az igényekhez igazították, ez történik most is.

Azonban a fertőző betegségeket kezelő klinikán, de máshol is, megtartották a kialakított rendszereket, a be- és kijárási protokollt, hiszen nem tudni, hogy meddig lesznek kórházi ellátásra szoruló fertőzöttek.

A krónikus betegek látogatása egyelőre nem lehetséges, a kórház területen a maszkviselés erősen ajánlott, hiszen a fertőzésveszély még mindig fennáll.

Visszakerül az egyetemistákhoz a sportcsarnok

Csaknem két éves működés után, hiszen 2020 április végén nyitották meg, felszámolják a marosvásárhelyi orvosi egyetem sportcsarnokában berendezett ideiglenes intenzív terápiás egységet. Itt az elmúlt két év során csaknem 700, súlyos állapotban levő koronavírusos beteget kezeltek, többnyire más megyékből. 2020-ban 269 pácienst szállítottak ide, 2021-ben 344-et, míg idén 86-ot. Azok, akiket csak ide alkalmaztak, kérhetik, hogy maradjanak továbbra is az egészségügyi rendszerben, és ezután a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórháznál dolgozhatnak.