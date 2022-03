A felszín alatti vizekre hívják fel a figyelmet a víz világnapján

Hirdetés

Azért kívánták felhívni idén a felszín alatti vizekre a figyelmet, mert ez teszi ki a világon rendelkezésre álló édesvíz több mint 97 százalékát (a gleccsereket és a jégsapkát nem számítva). De a folyók vízhozamát is a felszín alatti vizek biztosítják. Fontos ezt a vizet óvni a mezőgazdasági és ipari szennyeződésektől, és beszélni erről a lakosságnak is. Călin Fokttól azt is megtudtuk, hogy