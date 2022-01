A feliratper, aminek végén Dan Tanasă egyesülete fizetett

Felirat nélkül a korondi községháza. 11 500 lejnyi perköltséget fizetett ki az ADEC • Fotó: Barabás Ákos

Nagyjából hat évvel ezelőtt perelte be először a korondi önkormányzatot a Dan Tanasă vezette egyesület, amely a „Primărie–Községháza” felirat eltávolítását kérte a közintézményről, arra hivatkozva, hogy nem törvényes a magyar fordítás. Szerinte ugyanis a primărie szó magyar megfelelője a polgármesteri hivatal.

Az ügyben 2016-ban született jogerős ítélet a Marosvásárhelyi Táblabíróságon, amely a felirat eltávolítására kötelezte a polgármestert, Katona Mihály ennek eleget is tett.

Ám az ítélet indoklását tanulmányozva úgy döntöttek, hogy a „Casa Comunală” feliratot helyezik ki újból a „Községháza” megnevezés mellé. A dokumentum szerint ugyanis ez volt a román megnevezés tükörfordítása.

Bírságolás és annak eltörlése

Az egyesület ezután is tovább folytatta a pereskedést, hiszen szerintük nem volt végrehajtva az ítélet. Katona Mihály ezután az új feliratot is eltávolíttatta, ám a Marosvásárhelyi Ítélőtábla így is azt állapította meg, hogy

az elöljáró a 2016-os ítélethirdetéstől számítva a módosított felirat eltávolításáig számolt napok mindegyikére a havi minimálbér húsz százalékának megfelelő összeget kell fizessen bírságként, valamint ezen felül napi százlejes késedelmi díjat a felperesnek.

Ezt követően az ADEC a konkrét összeg megállapítását is peres úton kérte, mivel az ítéletben csak a bírság kiszámításának képletét közölték. Ekkor viszont már – 2020-ban – az egyesület számára kedvezőtlen döntés született az említett intézményben, mégpedig az, hogy a polgármesternek egyáltalán nem kell fizetnie.

Az ADEC fizetett

Katona Mihály lapunknak elmondta, annyiban is hagyta volna az ügyet, de mélységesen felháborította, hogy az ADEC újabb felszólítást küldött a hivatal fejlesztés alatt álló honlapja miatt. Ezúttal a román nyelvű közléseket hiányolta az egyesület. Ebből azonban nem lett komolyabb ügy, hiszen

a fejlesztések befejezésével román nyelven is elérhetővé vált az internetes oldal.

A polgármester végül ügyvédjével konzultálva döntött úgy, hogy jogorvoslást kér a bíróságtól a korábban megtörtént perek költségének kifizetése ügyében. Ebben sikerrel is járt, hiszen

az egyesület már nem fellebbezett a tavaly áprilisban született elsőfokú ítélet ellen, inkább rá néhány hónapra, decemberben megtérítették a 11 500 lejes összeget.

A polgármester rámutatott, lelkileg is nagyon meggyötrő időszakon van túl, ám úgy érzi, ki kellett állnia közössége érdekeinek védelmében. Kitartást kívánva ezt tanácsolja más, hasonló helyzetben lévő kollégájának is, megjegyezve, hogy embert próbáló küzdelemre kell készülni. Katona megjegyezte, már dolgoznak azon, hogy új, a törvényeknek megfelelő feliratot helyezhessenek ki a polgármesteri hivatal épületére.