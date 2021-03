A fekete márciusról a Nézőpontban

• Videó: Székelyhon Tv

Kinizsi Gyöngyit alig három hónappal azelőtt, a ’89-es forradalom során lőtték meg Marosvásárhelyen, sebesüléséből felépülve már rádiósként került a márciusi események sűrűjébe.

Miként jutottak el a pogromig magyarok és románok a nacionálkommunista diktatúra megdöntése, az egyenjogúság reményét hirdető rendszerváltás után három hónappal, mi a tanulsága a fekete márciusnak mindannyiunk számára, frontváros-e még Marosvásárhely, puskaporos hordó-e vajon Erdély?

Ezekre a kérdésekre Kinizsi Gyöngyi nyugalmazott marosvásárhelyi rádiós újságíróval keresi a választ a Székelyhon Tv.

A három évtizeddel ezelőtti véres események szemtanúja a Nézőpontban kifejti, mi hajtotta az utcára, és mit érzett a magyar közösség elleni támadások idején.

Millió lépés mutatott abba az irányba, hogy itt nagy baj lesz

– idézi fel a fekete márciust megelőző eseményeket Kinizsi Gyöngyi. A volt rádiós újságíró kifejti véleményét arról, hogy

az igazságszolgáltatás a pogrom egyetlen román felbujtóját, szervezőjét vagy résztvevőjét sem ítélte el, kizárólag magyarokat és cigányokat vetettek börtönbe, elmondja, begyógyulhatnak-e az akkor ejtett sebek.

És arról is beszél, mennyiben tekintenek ma másként egymásra a marosvásárhelyi románok és magyarok, van-e átjárás közöttük vagy továbbra is párhuzamosan él egymás mellett a két közösség. És rámutat arra is, mi mutat esélyt a normalitásra.

A Kinizsi Gyöngyivel készült Nézőpont-interjú megtekinthető a Székelyhon Tv YouTube-csatornáján.