A famaffia nem áll le. Doki sem

Legyen az a Blaha Lujza téri késelő kisfiú története, aminek forgatása közben magát, a rendezőt is kirabolják, netán a bukaresti Securitate-tiszt félig székely származású gyerekeinek identitáskeresése, vagy a székelyföldi fatolvajok rejtett kamerával történő követése, Szabó Attila székelyudvarhelyi dokumentumfilmes, televíziós szerkesztő erős kézzel nyúl erős témákhoz.

• Videó: Székelyhon TV

Alkotásaiért rendszerint el is nyeri a filmfesztiválok fődíjait, de talán ennél is fontosabb, hogy a filmjei elgondolkodtatnak, a látottak még sokáig velünk maradnak. A Méregzöld mesék – civilek a famaffia ellen című filmje Hans Hedrich civil aktivistának a székelyföldi fakitermeléssel kapcsolatos nyomozását mutatja be, amelynek az eredményei egészen megdöbbentők.

Másfél éves terepmunka során több tíz tanúvallomást rögzített, több száz bizonyítékot gyűjtött.

Szabó Attila a film forgatása óta eltelt pár évben sem látott fejlődést, ami Románia szűz erdeinek megvédését illeti, így kénytelen folytatni a nyomozást. A törvénytelenségek folytatódnak, sőt még nagyobb méreteket öltenek, a kamera újból forog, és már a támogatás is megvan az új filmre. A rendező egyébként szeptember 12-én a gödöllői Nemzetközi Természetfilm-fesztiválon vidéki élet, hagyományok kategóriában nyerte el a fesztivál első díját Sebes pisztrángok, sekély vizek című filmjével.

A rendezővel Székely Blanka beszélget a Nézőpont soron következő adásában, pénteken 12 órától a Székelyhon TV Youtube-csatornáján.