A és B terv a vízveszteség megállítására

Átmenetileg leállítja a nyomáspróbát a teherforgalmi útnál a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű, ugyanis a vártnál jóval több szivárgást észleltek a szakemberek.

Nagyobb munkálatokra, javításokra lesz szükség a Dózsa György és Békény utcákban, mint ahogyan azt a Közmű szakemberei előzetesen gondolták. A hét elején elvégzett nyomáspróbák során olyan sok helyen tapasztaltak szivárgásokat, hogy le is állították az új víz- és csatornahálózat érintett szakaszainak próbáját – mondták el csütörtöki sajtótájékoztatójukon a cég illetékesei, Lovász Enikő és György János.

Egy nappal korábban kérdésünkre válaszolva a cég még azt közölte, hogy hozzájuk csak egy ilyen jellegű bejelentés érkezett a lakók részéről, ami igaz is, csakhogy a terepen dolgozó munkatársak, illetve a csatornahálózat üzembe állításával megbízott cég szakemberei a helyszínen mást tapasztaltak, nagyon sok helyen vannak problémák.

Pár napja még azt tervezték, hogy a nyomáspróba után máris elkezdhetik az érintett háztartások bekötését, de erről is le kell mondani egyelőre.

A szükségesnek látszó javításokat várhatóan húsvét után tudják elvégezni, amikor valószínűleg teljes szélességében le fogják zárni a forgalom előtt az utat a vezetékeken végzendő munkálatok idejére. A Közmű illetékesei arra kérik az itt élőket, hogy írásban jelezzék az új szennyvízhálózatra való csatlakozási szándékukat.

Az itatásra vagy öntözésre használt vizet is ki kell fizetni

A cég arra kéri az érintetteket, hogy a kerti locsolásra vagy az állatok itatására kialakított vezetékekre szereljenek „kísérő vízórát”, hogy az illegális vízfogyasztás megszűnjön. Az így elhasznált vízmennyiség nyilván nem jut el a csatornarendszerbe, ezért nem is számolnak majd fel csatornadíjat.

Egyébként a Közműnek arra az esetre is van terve, ha a kérést nem fogadják meg az érintettek és továbbra is nyomtalanul folyik el a víz: ebben az esetben az utcák elejére a szolgáltató szerel egy mérőórát, és az egyéni órák által mért mennyiség fölött elhasznált vizet kiszámlázzák majd az adott utca lakóinak, ahogy a tömbházakban is történik.