A csökkenő érdeklődés miatt rövidült a gyergyószentmiklósi oltóközpont nyitvatartása

A gyergyószentmiklósi oltóközpontban két vakcina közül lehet választani • Fotó: Barabás Orsolya

A Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság átirata értelmében átmenetileg Gyergyószentmiklóson is csökkentik az oltóközpont kapacitását, vagyis a három helyett egy ütemben oltanak július 15-től. Ez azt jelenti, hogy a munkaprogram lerövidült, meghatározatlan ideig

reggel 8 és déli 12 óra között várják az oltakozókat.

Az intézkedés a személyzet lecsökkentését is eredményezi, a továbbiakban két orvos, két asszisztens és két adminisztráció munkatárs látja el az oltásra érkezőket. Továbbra is működik azonban a mobil oltócsapat, akik igény esetén kiszállnak a gyergyószéki településekre, és beadják a koronavírus elleni vakcinát. A gyergyószentmiklósi oltóközpontnál kétféle oltóanyagot lehet kérni, a Pfizer oltóanyag mellett az egydózisú, a Johnson & Johnson által kifejlesztett Janssen vakcinára is lehet jelentkezni. További információkért és feliratkozás céljával is lehet hívni a gyergyószentmiklósi oltóközpontot a 0730-710 094-es telefonszámon.