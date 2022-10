További átalakításokkal jár a csíkszeredai vasúti felüljáró újjáépítése

Jövő hónapban már tartógerendákat is elhelyeznek a csíkszeredai vasúti felüljáró hídon az újjáépítés újabb szakaszában. A tartópillérek megerősítése folytatódik, és az építmény keleti vége közelében további változásokat készítenek elő a kamionok behajtásának megkönnyítése érdekében.

Kovács Attila 2022. október 27., 14:032022. október 27., 14:03

A nyár folyamán alkalmazott útzárhoz hasonló van még érvényben november 1-ig a vasúti felüljáró híd alatti útszakaszon annak érdekében, hogy a kivitelező elvégezhesse a soron következő, ötös tartópillér megerősítését, amelyhez több fúrást kellett elvégezni, vasalatot elhelyezni és betont önteni az üregekbe. A munkagépek akadálytalan mozgásához volt szükség a Nagyrét utcát és a Brassói utat összekötő útszakasz teljes lezárására, amely a vasúti közlekedést is érinti, így 10 és 19 óra között a vonatok sem közlekednek. A különbség a nyári lezáráshoz viszonyíva Bors Béla alpolgármester szerint az, hogy most hétvégén is érvényben van a lezárás, mert hétvégén is dolgozik a cég. Mint megtudtuk, közben a felüljáró keleti, városközpont felőli végén a rámpa megerősítése jól halad. Ugyanakkor

folyamatban van egy tervmódosítás, mert a Harmopan sütőipari vállalathoz enélkül nehezen tudnának behajtani a teherautók.

Ezért a rámpa melletti területet felszabadítják annak érdekében, hogy a cégtől érkező kamionok közvetlenül a körforgalomba tudjanak behajtani.

Fotó: Veres Nándor

Tartógerendák érkeznek Bors Béla kitért arra is, hogy következik egy időszak, amikor a felüljáró Harmopan felőli rámpájának megerősítése miatt ott a kamionforgalomra nem lesz mód, de a vállalat egy hátsó bejáratot is létesít a Nagyrét utca felé – a szükséges változtatásokról a közlekedésrendészettel is egyeztettek.

Látva, hogy mekkora terhelésnek van kitéve az elkerülő útszakasz – és hosszútávon is legyen egy használható bejárata a Harmopannak is – és a forgalom is gördülékenyebben haladjon, több mint valószínű, hogy egy harmadik útsávot fogunk létrehozni az észak-déli irányú elkerülő úthoz kapcsolódó, és a barkácsáruházhoz közeli körforgalom között

– vázolta az elöljáró.

Fotó: Veres Nándor

Hozzátette, a felüljáró újjáépítése az ütemterv szerint halad, a kivitelezővel elégedettek és várhatóan november folyamán az első tartógerendák is megérkeznek. Ezeket az építmény nyugati végétől kezdve az első két pillérig fogják felszerelni a felüljáróra.

Ha az időjárás lehetővé teszi, a kivitelező szeretné idén az első aszfaltréteget is elhelyezni a rámpán annak érdekében, hogy megóvja télen az elkészült alapozást

– tudtuk meg. Arról is döntöttek, ne csak a felüljáró teteje, hanem az alatta levő terület is megfelelő megvilágítást kapjon, illetve rendezik az építmény mindkét hosszanti oldalán levő területeket, biztosítva az ott lakók bejutását. Ennek során parkolóépítés is várható – ismertette az alpolgármester.

Fotó: Veres Nándor

A jelentős beruházásra a fenntartható mobilitási pályázat keretéből 17,24 millió lejes támogatást biztosít az Európai Unió, de az áremelkedések miatt ez már csak kevesebb, mint egyharmada a teljes költségnek, amely meghaladja a 60 millió lejt.

Per a szomszédokkal



A felüljáró közvetlen szomszédai közül többen pert indítottak a város ellen az újjáépítés módja miatt, azt kifogásolva, hogy a kiszélesedő építmény túl közel kerül a házaikhoz, leárnyékolja azokat, és ellehetetleníti az ingatlanok autóval történő megközelítését. A bíróságtól kérték a munkálatok felfüggesztését is a per lezárultáig, ezt a kérést első fokon a Hargita Megyei Törvényszék elutasította – a fellebbezést a Marosvásárhelyi Ítélőtábla tárgyalja.