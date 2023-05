az a legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, tavaly is több mint 300 ezer zarándok vett részt a búcsún.

Mivel a csíkszeredai vasúti felüljáró híd felújításán még dolgoznak, ezért a város egész ipari övezetében az utak mentén lehet majd parkolni azoknak, akik Székelyudvarhely felől érkeznek a városba. A Hajnal utca, az Akác utca, a Fürdő utca és Baromtér utca közelében, az ipari övezet északi részében lévő utcákban is lehet parkolni az autókkal, autóbuszokkal.

Ugyancsak az utak mentén lesz lehetőség parkolni a Fitód irányából bejövő megyei út környezetében, a Szentlélek utcában, akárcsak a Brassói út mentén. Személyautókkal a városközpontban is lehet parkolni, helyek függvényében. Mint korábban írtuk, a Csíksomlyó felé vezető útszakaszok le lesznek zárva a járműforgalom előtt.

a lovas szekereket a Szentlélek utca környezetében, a Somlyó-hegy Fitód felőli lábánál (a Sutával átellenben), valamint a Kígyóspusztán hagyhatják, vagy akár a csobotfalvi közbirtokosság nagy udvarán is fogadják ezeket.

A lovas zarándoklatot ez nem érinti, mert pénteken érkeznek meg, és másnap, szombaton már gyalog mennek ki a nyeregbe a szentmisére – magyarázta a polgármester. A vásárral kapcsolatban Korodi elmondta, ahogy korábban, idén is

Tímár Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója a búcsú programját ismertette, amely már pénteken elkezdődik öt magyarországi zarándok autóbusz megérkezésével, számukra délelőtt fél tíztől szentmisét tartanak. Délben tizenkettőkor a Boldogasszony zarándokvonat zarándokai érkeznek Csíksomlyóra, akiknek Felföldi László pécsi megyéspüspök mutatja be a szentmisét.

A csíksomlyói szűzanya hazavárja gyermekeit, idén is így szeretnénk várni a zarándokokat, akik ide eljönnek és azokat is, akik a médián keresztül kapcsolódnak be a szentmisébe