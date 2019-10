A csíkkarcfalvi tragédia a megsérült férfi és felesége szemszögéből

A baleset óta valamelyest helyreállították a megrongálódott ház falát • Fotó: Gábos Albin

Hozzátette, mélyen együtt éreznek családjaikkal a fiaik elvesztése miatt, és nem is vártak tőlük semmit kárpótlásul, a szülők azonban mégis a segítségükre siettek a tragédia után. A házuk megrongálódott falának helyreállításában is segédkeztek, ottjártunkkor már vissza is falazták a hiányzó részt.

Ráduly Ágnes már beszélgetésünk elején elárulta, hogy férje korábban is betegeskedett, három évvel korábban édesanyja hirtelen elveszítése után sokkot kapott, a jobb oldala pedig részlegesen lebénult. Ennek következtében a beszéd is nehézséget okoz számára, ezt pedig a mostani baleset tovább fokozta. Ettől eltekintve

Az is kiderült továbbá, hogy noha erről korábban senki sem tett említést, a 68 éves Ráduly János nem egyedül tartózkodott a házban: felesége, Ágnes is mellette aludt, a becsapódás után pedig az asszony elmondása szerint mindketten nagyon megrémültek.

Ráduly Ágnes beszélgetésünk során arra is kitért, mennyire megviselte a családot a közösségi térben terjedő pletyka, amely szerint a férje is életét vesztette a balesetben. Mint mondta, nyárádmenti születésű lévén sok rokona él Maros megyében, az egyik unokája pedig Hollandiában tartózkodik, illetve más távolabb élő rokonaik is vannak, akik mind látták az álhírt, és komolyan is vették azt. Az asszony a könnyeivel küszködve mesélte, hogy egyes hozzátartozói kétségbeesetten telefonáltak a hír hallatán, mások feketébe öltözve személyesen érkeztek részvétet nyilvánítani, miután az interneten látott hozzászólások miatt azt hitték, tényleg meghalt a férje.