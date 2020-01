A családon belüli erőszak és a nők diszkriminációja elleni harcot is céljául tűzte ki az új prefektus

A Maros megyei hétköznapok nehézségeit, a teljes valóságot akarja megismerni Mara Togănel, Maros megye csütörtökön beiktatott prefektusa. A Nemzeti Liberális Párt által támogatott kormánybiztos a civil szerveztek támogatására is számít, ugyanakkor fel akar lépni a családon belüli erőszak ellen.

Mara Togănel és Nagy Zsigmond • Fotó: Haáz Vince

Zsúfoltságig megtelt az egykori városháza díszterme csütörtök délután, amikor politikusok, polgármesterek jelenlétében beiktatták Maros megye új prefektusát, Mara Togănelt.

A jelenlevőket Nagy Zsigmond alprefektus köszöntötte. A Nemzeti Liberális Párt megyei nőszervezetének elnöke, a 40 éves Mara Togănel rövid beszédében azt mondta, hogy hisz a párbeszédben, és ajtaja mindig nyitva áll a megyei tanácselnök, illetve a polgármesterek előtt is. Kitért arra is, hogy tudja, a gépjárműbejegyzési hivatalnál nem megfelelő körülmények között dolgoznak az alkalmazottak, és az ügyfélfogadáson is javítani kell.

Külön kihangsúlyozta, hogy egyeztetni szeretne a civil szervetekkel, meghallgatni nehézségeiket és javaslataikat. A prefektúrán csapatmunkát szeretne, és

kormánybiztosként harcolni fog a családon belüli erőszak, valamint a nők diszkriminációja ellen.

Szóvá tette, hogy a vezető politikusok a szülőkkel közösen kell fellépjenek, visszaszorítsák a gyermekek, fiatalok alkohol- és drogfogyasztását, és senki nem kellene szó nélkül hagyja, ha az üzletben a kiskorúaknak szeszes itallal és dohányterméket adnak el.