A csákótól a bajuszversenyig: Petőfi Kávéház nyílik a várban

Minden korosztályt szívesen várnak a háromnapos rendezvény alatt

A Vásárhelyi Forgatagot szervező Marosvásárhelyért Egyesület az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal közösen szervezi a háromnapos eseménysorozatot, amely alkalmat teremt az 1848-as forradalom hőseinek megidézésére, a közös ünneplésre. A Petőfi Sándor-emlékév tiszteletére a költő nevére keresztelt kávéház március 13–15. között várja az érdeklődőket a várban.

A várban a házasságkötő teremmel szemben, a Vár galéria alatt nyílik meg vasárnap reggel 10 órakor a Petőfi Kávéház, ahová bárki betérhet egy kávéra, üdítőre, de különböző programok is zajlanak a rögtönzött kávéházban. Már vasárnap délelőtt várják a gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, kokárdát, csákót, lovacskát készíthetnek, forradalmi mézeskalácsot díszíthetnek az Erdélyi Hagyományok Háza kézműveseivel egész délelőtt, valamint a magyarországi Erdőfű zenekar gyerekkoncertjére is érdemes lehet benézni a kisebbeknek. Emellett még vasárnap a huszárok is megjelennek a kávéházban, a ruhájukat és magukat mutatják be az érdeklődőknek.

16 órától a Kádárok bástyájában megszervezik a Stílus a magyar című divatbemutatót, ahol tíz divattervező magyaros motívumokból ihletődött, de hétköznapi viseletre szánt ruháit mutatják be a modellek.

A program érdekessége még a bajusz- és szakállverseny, amelyre várják is a jelentkezőket három kategóriában: bajusz, bajusz és szakáll, valamint vendégbajusz és vendégszakáll.

Ezt vasárnap 18 órától szervezik a Petőfi Kávéházban annak apropóján, hogy az 1848-as szabadságharc után a bajusz és a szakáll a passzív ellenállás jelképévé vált, ezért különösen alkalmas éppen ezen az ünnepen figyelmet szentelni az arcszőrzetnek. Vasárnap este még a Kádárok bástyájában az Erdőfű zenekar immár a felnőtteknek koncertezik, a fellépés után pedig táncház várja a műfaj szerelmeseit.

Katonadalok, hazafias társasjátékest

A Petőfi Kávéház hétfőn reggel is kinyit, 9 és 13 óra között ismét a gyerekeké és a kézműveskedésé a főszerep, délután 5 órától pedig Tamási Zsolt történész A nők szerepe a ’48-as forradalomban címmel tart előadást. Az előadás után pedig Pilvax Activityvel várják a társasjáték kedvelőit, a napot pedig élőszavas mesemondás zárja a kávéházban. Hétfőn 19 órától a Szászcsávási Dalárda Tisztelet a hősöknek című műsorát is megnézheti a közönség; katonadalokat és hazafias dalokat hallhatunk a kórustól. Az előadás a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében lesz március 14-én 19 órától.

Március 15-én reggel is kokárdakészítésre, csákó és lovacska készítésre, valamint mézeskalács díszítésre várják a gyerekeket a Petőfi Kávéházban.

18 órától Petőfi Marosvásárhelyen címmel interaktív beszélgetés lesz Kálmán Attila történésszel. Az estet borkóstoló zárja majd. A részletes programot a kávéház Facebook-oldalán lehet keresni.