A cégekhez is kimennek, ha igénylik a koronavírus elleni vakcinát

Munkahelyükön, előjegyzés nélkül kaphatják meg a koronavírus elleni védőoltást azoknak a cégeknek és intézményeknek az alkalmazottai, ahol a munkaadó igényli ezt. A frissen bevezetett intézkedésnek máris van két újdonsága: az eredeti elképzeléssel ellentétben választás szerinti védőoltással immunizálnak a munkahelyeken, és nem csak az alkalmazottak, hanem hozzátartozóik, sőt a cég beszállítói is beoltathatják ott magukat.

Nincs várólista, nem kell elmenni vagy elutazni a legközelebbi oltóközpontba, és még regisztrálni sem kell az oltásplatformon. Képünk illusztráció • Fotó: Vasvári Tamás/MTI

A koronavírus elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság lehetővé tette a munkahelyen történő koronavírus elleni immunizálást azoknál a vállalkozásoknál és intézményeknél, amelyek igénylik ezt.

Hargita megyében máris van érdeklődés a lehetőség iránt, két nagyvállalkozással pedig már előrehaladott fázisban tartanak a megyei egészségügyi igazgatóság egyeztetései.

Az eddigi jelentkezések alapján mintegy háromszáz alkalmazottat fognak beoltani, amilyen hamar csak lehet.

Az egyik vállalkozás, ahol ez megtörténik, a csíkszentsimoni sörgyár, ott azért is kényelmes ez a lehetőség az alkalmazottak számára, mert a településen nincs oltóközpont – mondta el Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. A másik nagyvállalat egy csíkszeredai bútoripari cég, de természetesen várják a további jelentkezéseket. Csütörtökön egyeztetett ez ügyben Székelyudvarhely alpolgármesterével, Pálfi Kingával is – fűzte hozzá. Szerdán megjelent a vonatkozó szabályzatban két újdonság is, amelyre korábban javaslatot tett az oltáskampányt koordináló országos bizottság vezetőjénél.

Az eredeti terv az volt, hogy a vállalkozásoknál csak az AstraZenaca vakcinával történő beoltásra lesz lehetőség, a módosítás értelmében azonban szabadon választhatnak a vakcinák közül.

Újdonság ugyanakkor az is, hogy nem csak a cég alkalmazottai, hanem hozzátartozóik, illetve a vállalkozás beszállítói is megkaphatják az oltást az adott cég székhelyén – számolt be a szabályozás legfrissebb változatáról Tar Gyöngyi.

A célunk az, hogy minél közelebb vigyük az oltási lehetőséget a lakossághoz

– fogalmazott, megjegyezve, hogy Hargita megyében erre szükség is van, mert sajnos más megyék lakossága e tekintetben sokkal aktívabb, így Hargita megye továbbra is az egyik célpontja az oltásturizmusnak.

A cégekkel egyeztetve szervezik meg

Háromféle lehetőség van a magánvállalkozásoknál, illetve az állami intézményekben az immunizálás megszervezésére – tájékoztatta lapunkat a megyei egészségügyi igazgatóság aligazgatója. Finta Hajnal elmondta, az a legegyszerűbb eset, ha az adott vállalkozásnak van orvosi rendelője és egészségügyi személyzete, mert akkor utóbbiak be tudják oltani az oltásra jelentkezőket. Amennyiben nem rendelkeznek az említett lehetőségekkel, de van olyan helyiségük, ami alkalmas az immunizálás lebonyolítására, akkor az igazgatóság a mobil oltóközpontok révén biztosít egészségügyi személyzetet ehhez. Ha megfelelő helyiséggel sem rendelkezik a vállalkozás, akkor a legoptimálisabb módon szervezi meg az oltások beadását az adott cég és az egészségügyi igazgatóság.