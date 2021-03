A Carrefour megnyitja első 100 százalékban önkiszolgáló üzletét Sepsiszentgyörgyön (x)

• Fotó: Carrefour

A Scan & Pay opció segítségével a vásárlás történhet akár úgy is, hogy a kliens beszkenneli a terméket és fizeti is, abban a sorrendben, ahogy kosarába teszi, így a vásárlás még egyszerűbbé és gyorsabbá válik.

Mindezek úgy a fizikai üzletünkben, mint a Carrefour alkalmazáson keresztül, a carrefour.ro és BRINGO-n keresztül is elérhetőek. Több vásárlási opció is a rendelkezésre áll:

Mindezek mellett természetesen neves borpincék borai is megtalálhatóak, amelyek csak a Carrefour hálózatán belül értékesítik az Exclusiv válogatásnak köszönhetően, ahogy a szakértők által dicsért gasztróborok is elérhetőek a prémium kínálatban.

Vásárlóink a borok széles palettájáról is kedvükre válogathatnak a WineSquare sarokban, ahol a Carrefour által indított, az ország összes bortermő vidékeinek támogatására indult „Megnyitjuk a román bort” (Deschidem Vinul Romanesc) program borai is megtalálhatóak. A Wine Squareben vásárlóink megismerhetik a különböző régiók borainak történetét, köztük az Erdélyben élő Villa Vinea, Valea ascunsa – Teaca-i bor, a Ciumbrud és Lechburg borpincék történetét. Ezen a régiókból származó borokat a WineSquare „A régiód bora” (Vin din regiunea ta) polcain találhatóak, ez az ötödik ilyen helyszín a Carrefour országos hálózatán belül.

A Sepsiszentgyörgyön nyíló első Carrefour hipermarket egyben országos premier is, lévén az első az országban, ahol egy teljesen autonóm self check-out kasszarendszer áll a vásárlók rendelkezésére, felkínálva a lehetőséget a vásárlók számára, hogy maguk fizessék termékeiket, és hatékonyabbá tegyék vásárlásra szánt idejüket. Hasonlóképp: üzletünk ugyanazon tető alá hozza az ismert helyi termelőket, így kínálva a város lakóinak az általuk szeretett termékeket. És nem utolsósorban, a Carrefour történetében először bemutatjuk a »shop a shopban« új koncepciónkat, ahol a háztartásban szükséges termékek válnak elérhetővé, rendkívül vonzó áron” – nyilatkozta Marius Munteanu, a Carrefour Sepsiszentgyörgy igazgatója

Az alkalmazásban hetente megújuló kínálat mellett, a Carrefour támogatja a helyi közösség hátrányos helyzetű polgárait: az Act for Good platform tagja lesz egy helyi NGO. Március 18-tól kezdődően az Izsák Egyesület az Act for Good részévé válik, így a Carrefour országos hálózatának összes vásárlója támogathatja őket hűségpontokkal. Ezekből a pontokból készülnek majd el az Örömdobozok, akik az egyesület által támogatott, Kovászna megyei személyekhez jutnak el.

Az első városbeli Carrefourral együtt érkezik az Act for Good program is, ami a Carrefour alkalmazáson keresztül érhető el: ebben

A környezet és a közösség iránti felelősségünktől vezérelve vezetjük be új üzletünkben is a gazdasági körforgásra épülő programunkat: „Beárazzuk a Műanyagot” (Punem Preț pe Plastic) Ezáltal a műanyagot (ahogy más hulladékot is) bevezetjük egy olyan körforgásba, ahol a hulladékcsökkentés, újrahasznosítás és feldolgozás játssza a fő szerepet. A Carrefour Sepsiszentgyörgyön is bevezeti a használt étolaj begyűjtését:

3 liter használt étolajért cserébe 1 liter saját márkájú olajat adunk cserébe, 5 liter használt olaj után pedig 2 liter friss olaj jár.

Ez a kezdeményezés az ország összes Carrefour hipermarketében jelen van, és a Lélegezz Zölden (Respiră Verde) szervezet segítségével valósul meg, akik begyűjtik a használt olajat, majd bioüzemanyag és egyéb derivátumok előállítására használják fel őket. A használt olajat a BRINGO alkalmazáson keresztül is le lehet adni, így értesítve a begyűjtőket a használt olaj leadásáról, illetve a friss olaj iránti igényről.

A Lunca Oltului 31-35 utcában található Carrefour Sepsiszentgyörgy új hipermarketében

a vásárlók válogathatnak a nemzetközi, hagyományos és helyi receptek alapján készült gasztronómiai finomságok, vagy a Sepsiszentgyörgy kemencéiben sült friss pékárú és cukrászati termékek közül.

A Carrefour Sepsiszentgyörgy a következő vásárlási lehetőségeket ajánlja:

Hipermarket, Sepsiszentgyörgy – Lunca Oltului utca 31.35 szám, nyitva: hétfő-vasárnap 7 és 21 óra között; több mint 30 000 ezer termék elérhető áron; 4 141 négyzetméter vásárlói terület, 500 ingyenes parkolóhely; 16

Self Check-out gyorskassza, Click & Collect; ingyenes Wi-Fi; telefon: 0374-714 600; email: office_sfgheorghe@carrefour.com

Carrefour alkalmazás, amely tartalmazza az Act for Good programot is

A Carrefour Románia egy univerzumnyi lehetőséget biztosít kliensei számára, hogy biztonságosan vásárolhassanak: az ország 360 üzletében, ahol a Carrefour alkalmazás és a Self Service igénybevételével a vásárlás gyorsan és könnyen történik, vagy online rendelés útján, házhozszállítással vagy a Click & Collect révén: www.carrefour.ro és a BRINGO felületen, amelyek ingyenesen elérhetőek a Google Play és App Store alkalmazástárolókban.

A Carrefour programok és hosszútávú országos kezdeményezésesek révén támogatja azokat a közösségeket, ahol tevékenységet fejt ki, ilyenek például: A Varasti Mezőgazdasági Szövetkezet (Cooperativa Agricolă Vărăști), az első ilyen jellegű, amit egy viszonteladó hozott létre, Megnyitjuk a Román Bort (Deschidem Vinul Românesc), BIORomániát Nevelünk (Creștem România BIO), amelynek keretében Romániában premierként bevezettük a „biónak megfelelő” címkét (“în conversie la bio”). Továbbá: A Carrefour mind pénzügyileg, mind szakmai tapasztalatok megosztásával támogatta a Mezőgazdasági Fejlesztésért Alapítvány munkáját, egy független szervezetét, amely a romániai zöldségtermesztés szisztematikus átszervezésén dolgozik.