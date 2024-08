A bűnvádi feljelentések, bírságok, támogatásmegvonás ellenére is gyakoriak még a tarlóégetések

Várhatóan több tíz gazda veszíti el az idei mezőgazdasági támogatásokat, mert tűzzel tisztították meg földjeiket, védett területek felégetése miatt nyolc alkalommal bűnvádi feljelentést is tett a környezetőrség. Noha az elmúlt egy-két évben javult a helyzet a tarlótüzek előfordulását illetően Hargita megyében, a jelenség nem szűnt meg, továbbra is problémákat okoz a térségben, derül ki az érintett hatóságok és intézmények jelentéseiből.

csökkent az ilyen jellegű problémák gyakorisága – például a tavalyelőtti helyzethez képest, amikor több mint kétszáz gazda veszítette el az az évi mezőgazdasági támogatásokat tarlóégetés miatt –, de továbbra is előfordulnak ember okozta vegetációs tüzek, és ezek nem ritkán természetvédelmi területeken is pusztításokat okoznak.

Gyakran a tüzek okozóit is csak így tudják beazonosítani, a környezetőrségnek és a tűzoltóságnak ugyanis nincs erre lehetősége, az APIA viszont azonosítani tudja a felgyújtott földek tulajdonosait, ha azok igényeltek támogatást az adott területre.

– áll a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség jelentésében. Ebben ugyanakkor arra is kitérnek, hogy a környezetőrség vegetációs tüzekről szóló bejelentései Natura 2000-es területeken található mocsaras területekre vonatkoztak, amelyek nem mezőgazdasági parcellák, így az APIA nem tudta beazonosítani a tulajdonosokat.

Egyébként a kérelmekben feltüntetett összes földterületet rendszeresen és aprólékosan ellenőrzik a Kopernikusz program (az Európai Unió Föld-megfigyelési programja) Sentinel műholdjai segítségével, így azonosíthatók a leégett parcellák – derül ki a megyei APIA jelentéséből. Ebben megjegyzik azt is, hogy

a szokásos, szeptemberig tartó helyszíni ellenőrzések során is rögzítik a jegyzőkönyvekben az ilyen jellegű szabálytalanságokat, „ami hatással lesz a kedvezményezettek kifizetésére”.

– derül ki a hatóság által a témában készített friss jelentésből. Noha kedvezőtlen időjárási körülmények – például száraz, forró időszakok, villámlás – következtében is meggyulladhat a növényzet, a legtöbb vegetációs tüzet emberek okozzák, akik így szeretnék megtisztítani mezőgazdasági területeiket – közli a környezetőrség.

A jelentésben arra is emlékeztetnek, hogy 2022-ig a környezetvédelmi jogszabályok megengedőbbek voltak, és száraz növényzet égetését a környezetvédelmi hatóság jóváhagyásától, valamint a tűzoltóság előzetes értesítésétől tették függővé. 2022. április 7-től azonban teljesen megtiltották ezeket az égetéseket, és módosították a környezetvédelmi törvény szankciókra vonatkozó cikkelyét is,

Továbbá szabálysértésnek minősül a tűzesetek megelőzésének elmulasztása is. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy

A mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség, a környezetőrség és a katasztrófavédelmi felügyelőség között létrejött együttműködési részeként a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség képviselő a környezetőrség munkatársaival közösen 10 tájékoztatási akciót szervezett, és ezeken a tarlóégetések megelőzésére vonatkozó információkat tartalmazó szórólapokat is osztogattak a célközönségnek – derül ki a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség jelentéséből, amelyben azt is közlik, hogy a helyzet alakulása függvényében a második félévben is folytatják a prevenciós tevékenységeket.