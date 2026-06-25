Fotó: Maros Megyei Tanács Sajtóirodája
A „Románia az iskolákért” program Maros megyei, 2026 májusában történő lebonyolításával kapcsolatban tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy mind a Maros Megyei Tanács szintjén, mind a helyi szinten szerződést kötött közigazgatási területi egységek esetében, a tej, a tejtermékek, a péktermékek és az alma kiosztása az oktatási intézmények kedvezményezettjei számára rendben, a megszokott körülmények között zajlott.
A Maros Megyei Tanács Sajtóirodája
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Több utcában is zajlanak a felújítási munkálatok Székelyudvarhelyen a nagy mobilitási projekt részeként, ami igencsak megnehezíti az autós közlekedést, ezért rákérdeztünk a városházán, hogy milyen munkálatok zajlanak és mire kell még számítani.
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Kihirdette szerdán Nicușor Dan államfő az alapélelmiszerek árréskorlátozását 2026. december 31-éig meghosszabbító jogszabályt.
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Amerikai egyetemek, középiskolák, fogadócsaládok és pályaorientációs programok várják azt a 44 diákot, akik a Márton Áron Főgimnázium Marci2US programjának első résztvevőiként utazhatnak az Egyesült Államokba.
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