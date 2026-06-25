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A „Románia az iskolákért program” kivitelezése Maros megyében Pr-cikk

• Fotó: Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

Fotó: Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

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2026. június 25., 08:002026. június 25., 08:00

A „Románia az iskolákért” program Maros megyei, 2026 májusában történő lebonyolításával kapcsolatban tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy mind a Maros Megyei Tanács szintjén, mind a helyi szinten szerződést kötött közigazgatási területi egységek esetében, a tej, a tejtermékek, a péktermékek és az alma kiosztása az oktatási intézmények kedvezményezettjei számára rendben, a megszokott körülmények között zajlott.

A Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

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Év végéig érvényben marad az alapélelmiszerek árréskorlátozása
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Marosvásárhelyi körgyűrű: kis lépések a forgalmi dugók ellen

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Marosvásárhelyi körgyűrű: kis lépések a forgalmi dugók ellen
Marosvásárhelyi körgyűrű: kis lépések a forgalmi dugók ellen
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Nem medve, de vadállat miatt küldtek riasztást
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2026. június 24., szerda

Tanulók ezrei nem mentek el a matematikavizsgára

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Tanulók ezrei nem mentek el a matematikavizsgára
Tanulók ezrei nem mentek el a matematikavizsgára
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Tanulók ezrei nem mentek el a matematikavizsgára
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Az Alkotmánybíróság ma megerősítette, hogy alkotmányos az a törvény, amellyel megduplázták a barnamedvére vonatkozó kilövési kvótát – jelentette be közösségi oldalán Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes.

Alkotmányosnak nyilvánították, megduplázhatják a barnamedvére vonatkozó kilövési kvótát Romániában
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Alkotmányosnak nyilvánították, megduplázhatják a barnamedvére vonatkozó kilövési kvótát Romániában
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Az is megtörténhet, hogy nem lesz miniszterelnök-helyettes a Grindeanu-kormányban

A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos elnöksége Ovidiu Popát, Radu Opreát és Marian Neacșut bízta meg azzal, hogy az alakulat nevében tárgyalásokat folytassanak a parlamenti pártokkal a PSD-kormány támogatását rögzítő megállapodásról.

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Kéthetes amerikai álom: 44 csíki diák indul életre szóló tapasztalatokért

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Medvét láttak Fitódon
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Medvét láttak Fitódon
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