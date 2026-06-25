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A „Románia az iskolákért” program Maros megyei, 2026 májusában történő lebonyolításával kapcsolatban tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy mind a Maros Megyei Tanács szintjén, mind a helyi szinten szerződést kötött közigazgatási területi egységek esetében, a tej, a tejtermékek, a péktermékek és az alma kiosztása az oktatási intézmények kedvezményezettjei számára rendben, a megszokott körülmények között zajlott.

A Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

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