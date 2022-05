A „ledöntésre ítélt” úzvölgyi betonkeresztekhez mozgósítják a románokat

Facebook közösségi oldalán Mihai Sorin Tîrnoveanu egy videót is közzétett, amelyen az úzvölgyi katonatemetőben látható, onnan fogalmazta meg felhívását a csütörtöki ünnepség kapcsán. Mint fogalmazott, a sírkertben nyugszanak az őseik, ezek pedig az ő keresztjeik.

A korábbi évekhez hasonlóan ismét az úzvölgyi katonatemetőben ünneplik a románok a hősök napját csütörtök délután. Erről Mihai Sorin Tîrnoveanu, a nacionalista Nép Útja (Calea Neamului) egyesület elnöke tájékoztatta több fórumon is az érdeklődőket, például román portáloknak kiküldött közleményekben és saját közösségi oldalán.

„Őseink Krisztus mennyországából kiáltják nekünk, hogy védjük meg az emléküket, a kereszteket és az emlékművet. Parancsolják, hogy ne engedjük, hogy idegenek ledöntsék ezeket a keresztény jelképeket. Ma a kereszteket és az emlékművet illegális építményeknek tekinti a bíróság, amelyeket egy elsőfokú döntés által ledöntésre ítéltek. Következik a fellebbezés, az erről szóló döntés viszont a ti döntéseteken is múlik, hogy minél nagyobb számban gyertek el a hősök napján az úzvölgyi katonatemetőbe” – hangsúlyozta Mihai Sorin Tîrnoveanu.

Az előzményekről



Mint ismert, Dormánfalva önkormányzata 2019 márciusában nyilvánította saját közvagyonává az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a sírkertben. Korábban a temetőt a csíkszentmártoniak gondozták, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon.



2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni ezt. Ezután több per kezdődött, eddig Dormánfalva áll vesztésre, mert jogerősen már kettőt elveszített. A Bákó Megyei Törvényszék idén februárban kihirdetett elsőfokú ítélete értelmében érvénytelen az úzvölgyi haditemetőben létrehozott betonkeresztek és emlékmű számára Dormánfalva által kiadott építkezési engedély. Az ítélet természetes következménye annak a korábbi, tavaly ősszel a Bákói Ítélőtábla által jogerőre emelt döntésnek, amely szerint az úzvölgyi haditemető nem tartozik a Bákó megyei Dormánfalva közvagyonába. A bíróság akkor megerősítette, hogy a moldvai városnak semmilyen jogalapja nem volt saját közvagyonába venni, majd telekkönyveztetni a haditemető 7979 négyzetméteres területét, érvénytelenítve a dormánfalvi önkormányzat erre vonatkozó, 2019. évi határozatait.



A most első fokon lezárult pert szintén 2019-ben indította Csíkszentmárton, kérve a bíróságtól a haditemetőben 2019 áprilisában felállított betonkeresztek és az emlékmű elhelyezését lehetővé tevő, Dormánfalva által kibocsátott építkezési engedély érvénytelenítését. Ezt az eljárást összevonták később a Bákó megyei prefektus hasonló keresetével. A februári ítélet szerint a bíróság helyt adott Csíkszentmárton és a Bákó megyei prefektus kérésének, érvénytelenítve az építkezési engedélyt, és elrendelve a kifogásolt építmények eltávolítását a temetőből. Dormánfalva megfellebbezte az elsőfokú ítéletet, erről a Bákói Ítélőtábla dönt majd.