A bizonytalanság miatt kivártak a házasodni vágyók, de következő hónaptól fellendülhet az esküvőszezon

Szombattól új előírások léptek életbe a családi rendezvények esetében. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Számos esküvőt halasztottak el tavaly a koronavírus-járvány miatt, idén júniustól viszont ismét lehetővé vált a különböző rendezvények megszervezése, igaz, csak szigorú szabályok mellett. A családi események esetében szabadtéren legtöbb 70, zárt térben pedig 50 személy vehetett részt bármilyen védettséget igazoló dokumentum nélkül. Továbbá, amennyiben minden résztvevő legalább tíz napja megkapta a koronavírus elleni védőoltás mindkét dózisát, létszámkorlátozás nélkül tarthattak esküvőket. Ezek az előírások viszont a legtöbb párnak nem feleltek meg, és ez a foglalások számán is meglátszott.

Mint a több székelyudvarhelyi vendéglátó egységet működtető Trucza Adorjántól megtudtuk, bár már vannak foglalásaik, valójában csak most készülnek az esküvőszezonra. A Páva Étteremben általában kisebb rendezvényeket vállalnak, esküvőket csak abban az esetben, ha a pár a teljes egységet kibéreli, ez viszont magas költségekkel jár. Emiatt kevesen választják, de

idén több felkérés érkezett, mint a korábbi években.

A Junior Étterem ettől eltérően kimondottan „lagzis” hely, de mivel ez még csak két hete került a tulajdonukba, egyelőre az ajánlataik kialakításán dolgoznak. Egy teljes körű felújítást terveznek, de addig terveik szerint tartanak esküvőket az egységben, már vannak is tavalyról „örökölt” foglalásaik. Ezt azt is jelenti, hogy bőven vannak még szabad helyeik.

Júniusban a csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyőben sem tartanak még esküvőket, a következő hónaptól indul be a szezon – árulta el érdeklődésünkre Todor Etelka ügyvezető igazgató. Mint kifejtette, vannak foglalásaik, de nagy a bizonytalanság a kérdésben, sokan három időpontot is foglaltak, és mindenki arra várt, hogy megnöveljék az engedélyezett résztvevők számát.

Az ötven fős beltéri esküvőt nem nagyon szerették. Ez a létszám egy polgári esküvőnél még elmegy, de a mi vidékünkön szokásos 200–300 fős esküvők esetében nem megfelelő. Ha egyenesen beszélünk, ötven vendég esetén a zenekart sem tudja kifizetni az ifjú pár

– mutatott rá Todor Etelka.

Ötven helyett kétszáz

A több résztvevő engedélyezésére nem kell többet várni, szombattól ugyanis új előírások léptek életbe a családi rendezvények esetében. Továbbra is érvényben maradtak a már fent említett szabályozások is, tehát védettséget igazoló dokumentum nélkül szabadtéren legtöbb 70, zárt térben pedig 50 személy vehetett részt többek között az esküvőkön, a teljes násznép beoltottsága esetében pedig nincs létszámkorlátozás. Bevezettek viszont egy harmadik forgatókönyvet is:

beltéri magánrendezvényeken legtöbb 200 személy vehet részt, amennyiben fejenként 2 négyzetméteres területet biztosítanak számukra, és valamilyen módon bizonyítani tudják a védettségüket.

Ezt több dokumentummal is megtehetik: oltási igazolással, negatív teszteredménnyel (72 óránál nem régebbi PCR teszttel vagy 24 óránál nem régebbi antitest teszttel), illetve kórházi kibocsátó igazolással, amelyből kitűnik, hogy az illető átesett a fertőzésen.

A rendőrség ellenőrzi

Az esküvők alkalmával fennáll a megfertőződés kockázata, de ennek tényére a helyszínen nincs, ahogy fény derüljön – mutatott rá megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. Hozzátette: mindig csak utólag derül ki, ha valaki fertőzött volt egy nagyobb családi eseményen, mert gócpont alakul ki, voltak is példák hasonló esetekre a térségben.

„Mindenki tudja, hogy noha kisebb számban, de még mindig vannak esetek, azaz bárki lehet fertőzött. Akik nem egy háztartásban élnek, fokozottan oda kell figyeljenek, hiszen egy esküvő alkalmával a hangos beszéd, éneklés vagy tánc növeli a megfertőződés esélyét.

Az elővigyázatosságnak addig meg kell maradnia, amíg el nem tűnik a járvány.

Azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy oltassa be magát, mert akkor nem kell emiatt aggódnia, és ha elérnénk egy megfelelő átoltottságot, nem kellene hetente a korlátozások újrafogalmazásával bajlódni, és visszatérhetnénk a megszokott életünkhöz” – húzta alá Tar Gyöngyi. Arra is kitért továbbá, hogy a járványügyi szabályok tiszteletben tartásának ellenőrzése nem az általa vezetett intézmény, hanem a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Ezt Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője is megerősítette, elmondása szerint rendszeresen szoktak ellenőrzéseket tartani, főként azokban az esetekben, amikor felmerül a szabályszegés gyanúja. Ettől függetlenül eddig mindössze egy ilyen esetet azonosítottak: egy csíkszéki esküvőn a vendéglátóegységet és a szervezőket is megbírságolták, mivel számos járványügyi előírást megszegtek.