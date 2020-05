A bikahere elkészítésének titka

Igazi ínyencség, ezért különösen oda kell figyelni a bikahere elkészítésénél, hiszen egy kellemetlen benyomás miatt könnyen elmehet az emberek kedve a fogyasztásától – osztotta meg lapunkkal Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki ezúttal is érdekes tanácsokkal készült olvasóink számára.

Régen a hentesek eledele volt, ma ínyencségnek számít • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Régen a hentesek fogyasztották előszeretettel a bikaherét, napjainkban pedig igazi ínyencségnek számít. Ha nincs is mindennap a hentesüzletek polcán, azért van lehetőség beszerezni a különleges alapanyagot” – mondta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki korábban hentesként is dolgozott. Hozzátette, ő helyi termelőktől szerezte be az alapanyagot, amelyet

fagyasztani nem is lehet, hiszen olvasztáskor szétmállna.

A séf rámutatott, a bikahere gondos tisztítást igényel, mielőtt felhasználnánk. Első lépésként el kell távolítani róla a hártyákat és jól át kell mosni, aminek köszönhetően az esetleges kellemetlen szag is megszűnik. Érdemes citromlével is meglocsolni, ami tovább tisztítja és némileg ki is fehéríti a húst.

Sok fűszer

„Tudom, sokan nem szívesen kóstolnák meg ezt az ínyencséget, de higgyék el, hogy nagyon finom, ha megfelelően van elkészítve. Nem feltétlenül kell mindig belegondolni, hogy mit fogyasztunk. A herét egyébként ki lehet rántani, vagy csak egyszerűen tojásba mártva, de jó bő olajban hagymával is ki lehet sütni” – ajánlotta Karácsony.