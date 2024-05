A „harmadik akácban” reménykednek a vándorméhészek

Az erős áprilisi lehűlés a vándorméhészek által első akácnak nevezett, Duna menti déli térségben, illetve a Kárpátok déli lejtőin elterülő, második akácnak hívott területeken is keresztülhúzta a méhészek számításait. Most a harmadik akácon, azaz Erdélyben, a Medgyes és Szeben környéki akácos vidékeken legeltetik méheiket, ott már eredményesebb a hordás, így van még remény az idei akácmézre – tudtuk meg Adám Józseftől, az Udvarhelyszéki Mézlovagrend és Örösi Méhészek Egyesületének elnökétől, aki szintén ott legelteti méheit.

Nincs nektárképződés ilyen hőmérsékleten, kiváltképp az akác esetében. Az akácnál az volna jó, ha éjjel 14-15 fok, nappal pedig 25 fok lenne. De az első akácon valamikor április 10-e körül kinyíltak a virágok és ez 2-3 hetet tartott, mert a hideg konzerválta a virágokat, és se fejlődni, se mézelni nem tudtak a hidegek végett” – magyarázta a szakember. Az is probléma volt idén – folytatta Ádám József –, hogy a szeszélyes időjárás időben is megzavarta az akácvirágzást, azaz részben egyszerre virágzott az első és második akác.

A harmadik akác már biztatóbb – most Medgyesen vannak, és ott már az éjszakák is melegebbek, 9–10 fokos hőmérsékleteket mérnek, így a hordás is jobb, mint az első két térségben.