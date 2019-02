A bevetések biztonságáért gyakoroltak a tűzoltók

Váratlan helyzetekre, kikerülési manőverekre, különböző közúti akadályok esetén alkalmazandó technikákra készítették fel a Maros megyei tűzoltókat hétfőn a Transilvania Motor Ringen. Mi is bekapcsolódhattunk a rendhagyó oktatásba.

Egy tűzoltó- vagy mentőautó vezetőjének a legváratlanabb helyzetekben is meg kell őriznie a lélekjelenlétét, nem elég csupán az előtte álló, megoldásra váró súlyos problémára összpontosítani, hanem a közben felmerülő nehézségeken is felül kell kerekednie – foglalható össze a Marosvásárhelyhez közeli pályán tartott oktatási program felvezetője.

A Maros megyei tűzoltóság munkatársait előbb elméletből készítették fel, majd a gyakorlatban is megmutatták, mit kell tudniuk, ha egy sürgősségi esethez sietnek. Sokan nem most találkoztak először ilyen helyzetekkel, de ahogy Liviu Iernean oktató hangsúlyozta, van, amit nem lehet könyvből megtanulni, állandóan gyakorolni kell, tapasztalatot gyűjteni, ahhoz pedig ilyen „éles bevetésen” kívüli alkalmakra is szükség van.