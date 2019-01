A beltelkek felmérése megtörtént, de a neheze csak most jön

Gyorsabban haladhat a kataszteri felmérés, ha a földterületek tulajdonjogával kapcsolatos nézeteltéréseket az érintettek otthon tisztázzák • Fotó: Gecse Noémi

A hétvégi gyergyóremetei falugyűlésen rég várt hírt jelentett be a helyi önkormányzat illetékes munkatársa: a Világbank által finanszírozott CESAR program révén végzett kataszteri felmérés során

eljutottak a belterületek felmérésének lezárásáig.

Az elkészült dokumentációt leadták láttamozásra a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási hivatalhoz. Amennyiben a megyei intézmény rendben találja és jóváhagyja az iratcsomót – és ez a remények szerint februárban megtörténik –, ezt hatvan napra közszemlére teszik. Ekkor a remeteieken lesz a sor, hogy ellenőrizzék, a kifüggesztett rajzok, adatok pontosak-e, megfelelnek-e a valóságnak. Ha valaki eltérést talál, azt jeleznie kell, és az esetleges hibát díjmentesen kijavítják a dokumentációban. Amint ezek a javítások is befejeződnek, megtörténik az ingatlanok telekkönyvezése a jogos tulajdonosok nevére.

Nézeteltérések lassítják a folyamatot

Idén a külterületek felmérését, beazonosítását végzik Gyergyóremetén, amely azonban aligha lesz problémamentes. Az önkormányzat munkatársai azt szeretnék elérni, hogy az adott földterületek tulajdonjogával, az örökösödési arányokkal kapcsolatos nézeteltéréseket tisztázzák az érintettek otthon, a családban, rokonságban, mielőtt a földosztó bizottsághoz fordulnak. A bizottságnak ugyanis se lehetősége, se joga nincs arra, hogy az ilyen ügyekben igazságot tegyen, az utólag benyújtott panaszok kivizsgálása pedig lassítja a visszaszolgáltatási folyamatot – ismertették a hétvégi falugyűlésen. Az is elhangzott, hogy

jelenleg nincs mód arra, hogy valaki nagyobb területről szerezzen birtoklevelet, mint amekkorát ő vagy felmenője 1991-ben visszaigényelt.

Ha valaki 30 árat kért vissza, akkor 30 árra lesz jogosult, akkor is, ha az illető terület a valóságban ennél kétszer nagyobb – hívták fel a figyelmet, rámutatva, sok olyan eset van, hogy kollektivizáláskor kevesebb területet vallottak be az emberek, és ezt most nehéz tisztázni. Jelen állás szerint továbbra is használhatják a gazdák ezeket a földeket, de papírt nem szerezhetnek róla.

Erőszakkal nem lehet

Előfordul, hogy egyes gazdák, látva, hogy egy földdarab elhanyagolt, nincs megművelve, egyszerűen használatba veszik és elkezdenek gazdálkodni rajta bárki beleegyezése nélkül. Laczkó-Albert Elemér polgármester hangsúlyozta, ha valaki nem él Remetén és nem gazdálkodik helyben, attól még lehet földje a község területén, és ezt senki nem veheti el tőle.

Nem történhet meg az, hogy csak azért, mert valaki nagyobb hangú, erőszakosabb, máris megszerezheti a fél határt

– fogalmazott a polgármester.