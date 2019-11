A beletörődés miatt csökkent az iskolakiflivel kapcsolatos panaszok száma?

A tavalyi problémás kifli. Az igazgató szerint a gyártó változott, de a rossz minőség maradt • Fotó: Gecse Noémi

Tiboldi Sándor, az etédi Jósika Miklós Általános Iskola igazgatója szerint náluk, de több más tanintézetben sem látják már értelmét a panaszkodásnak, mert úgy vélik, úgysem változik semmi. Nekik az előző tanévben a sorozatos kihágásairól hírhedtté vált tordai cég szállította a kiflit, több más tanintézet vezetőségéhez hasonlóan ők is tettek panaszt a péktermékekre.

A szeptemberben kezdődött új tanévtől már egy másik gyártótól, egy kovásznaitól kezdték kapni a kiflit, de örömük csak addig tartott, amíg megérkezett az első szállítmány.

Ugyanaz a termék, csak a csomagoláson változott a cég neve. Ugyanaz a kifli. Én nem vagyok szakértő, de mindenben ugyanaz

– fogalmazott Tiboldi Sándor. Panaszával felhívta a tej-kifli programot lebonyolító megyei tanácsot is, ahol azt mondták neki, hogy nem is különbözhet az idei kifli a tavalyitól, mert a péktermékre egységes európai uniós normatívák vonatkoznak, amelyekben pontosan le van írva, hogy milyen lehet a kifli és annak csomagolása is. „De engem idegesített a dolog, ezért elmentem Siménfalvára, és megnéztem a másik kiflit. Hát az biztosan nem ugyanaz. A harmopanos fehér, a miénk pedig barna. A kovásznai kifli rossz, kesernyés az íze,

ég és föld a különbség a két kifli között

– mondta el az összehasonlítás alapján az iskolaigazgató, megjegyezve, hogy a gyerekek egy része eldobja a kovásznai kiflit, annyira ehetetlen számukra.

Ők tavaly le is mérték az iskolakiflit, és mivel nem volt meg az előírt 80 grammos súlya, a megyei tanács illetékesének tanácsára fogyasztóvédelmi bejelentést tettek. A fogyasztóvédők három hét múlva érkeztek meg a tanintézetbe, igaz, akkor is találtak 80 grammosnál kisebb kifliket. „Aláírtuk a jegyzőkönyvet, mondták, hogy meg fogják büntetni a céget, és gondoltuk, elindultak a dolgok a jó irányba. Eljött szeptember, és kiderült, hogy ugyanaz a kifli, csak más a cég. Mondták is – ahogy falun szokták –, hogy ha a kovásznai cég fog szállítani, akkor cseberből vederbe kerülünk” – panaszolta az igazgató.

Tiboldi Sándor azt sajnálja, hogy miközben más iskolákban panasz nélkül is a Hargita megyei pékipari vállalat termékeire cserélték a tordai kiflit, addig szerencsétlenségükre ők – illetve a szentárbrahámi és a székelyandrásfalvi iskolák is – valószínűleg egy olyan közbeszerzési tételbe kerültek, illetve olyan útvonalon vannak, ahol a Hargita megyei péktermékgyártó nem szállít. „Mindennap előjön ez a probléma. Meguntuk, tényleg” – panaszolta az igazgató, hozzáfűzve, hogy ráadásul a kovásznai gyártó csak hetente kétszer szállít kiflit, továbbá hoz kekszet is, azt viszont két hétre előre leszállítja, miközben a helyi gyártó naponta szállítja a finom, friss kiflit a szerencsésebb iskolákba.

A megyei tanácsnál tavaly azt mondták nekik, hogy csak akkor indulhat eljárás a gyenge minőségű kifli gyártója ellen, ha ugyanazon szállítási útvonalról egy másik iskolától is kapnak panaszt, az etédi iskola vezetősége viszont nem talált ilyen „társat”, ezért végül beletörődtek a kifliproblémába.

Az igazgató szerint a parajdi iskolában is hasonló a helyzet. Az ottani igazgatót ugyan nem értük el, de mint azt Tiboldi Sándor elmondta, a parajdi tanintézet vezetője végigvitte az ügyet, így ott tavaly már tanév közben lecserélték a tordai gyártót. Azóta a Kovászna megyei cég szállít oda is kiflit és kekszet.