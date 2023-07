A béka összehozza a gyerekeket és a felnőtteket

„Egy olyan övezet alakult át, amely egyik legelhanyagoltabb része volt a városnak, egy régi lakótömb közepén felújítatlanul maradt egy ekkora felület. A beruházással az volt a cél, hogy a játszótér több generációt is kiszolgáljon. Ez a koncepció nyugaton már nagyon elterjedt, így a legkisebbektől, akik a gumírozott és a salakozott pályán tudnak játszani, a nagyobbakig, akik teqballozhatnak, vagy az idősekig, akik kiülhetnek egyet sakkozni, minden korosztályt kiszolgál ez az tér” – sorolta Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. Hozzátette, ahol lakóövezeti felújítás zajlik, ott szeretnék, hogy hasonló infrastruktúrájú játszóteret építsenek, mint a Lendület sétány új játszótere. A létesítmény kapuit szerdán nyitották meg a sajtó jelenlétében, hivatalosan is átadva azt a lakóknak.

felújították a közvilágítást, a korábbi 2–3 villanyoszlop helyett most már 19 lámpaoszlop világítja a helyszínt. A hulladéktárolót is kicserélték, továbbá nyolc parkolóhelyet is létrehoztak. Az övezetben 46 padot helyeztek ki, ugyanakkor ivókutat is felszereltek, amelyekből nemcsak az emberek, hanem a kutyák is ihatnak.