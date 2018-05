A „csicses” paradicsom, és ami benne van

Sokan mostanra időzítették a palánták beszerzését • Fotó: Barabás Ákos

A legnagyobb kereslet talán a városi piac bejáratánál, a helyi termelők és viszonteladók által kínált palánták iránt volt kedden, annak, aki zöldséget vagy gyümölcsöt akart vásárolni, nem volt könnyű átvergődnie az emberáradaton.

Már csak eső kellene

„A paradicsom, a paprikafélék és a zeller fogy legjobban, vinettát (padlizsánt) kevesen kérnek, mivel nem biztos, hogy itt beérik. Nagyon meglepődtem, hogy már

sokan pótlásra vásárolják a paradicsompalántát, azok helyébe, amelyek nem maradtak meg a korábbi ültetésnél”

– mondta lapunknak Bereczki Judit Maros megyei termelő.

A nagygalambfalvi Bágyi család a melegházában kora tavasszal termesztett zöldhagymát, retket és spenótot hozza piacra, de ilyenkor már ezek is szabadföldi termények. A spenóttal kapcsolatban elmondták, hogy

míg más években májusban 6–7 lej szokott lenni a spenót kilója, idén a szárazság miatt alig három termelőnél kapható, 10 lejért.

„Az öntözés is csak arra elég, hogy túlélje a növény, nem tud rendesen fejlődni” – magyarázta a családfő. Saját termesztésű palántákat is értékesítenek, tapasztalatuk szerint ezek kedden voltak a legkelendőbbek. „Ma volt a csúcs. Volt egy kis eső, gondolom, ezt várták legtöbben, emellett sokan megvárták, hogy a fagyosszentek is lejárjanak” – jegyezte meg Bágyi Éva. Véleményét igazolni látszik, hogy az általunk megkérdezett Boldizsár házaspár is a szárazság miatt keddig várt a paradicsom- és zellerpalánták beszerzésével. Most abban reménykednek, hogy egy-két napos locsolás után „a jó isten egy kis esőt ad”.