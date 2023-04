A 8. Erőss Zsolt Teljesítménytúra következik

Az emlékére szervezett idei túra több szempontból is más lesz, mint az előzők. Eddig az iskola előtt álló emlékművétől indultak a túrázók, most viszont a gyilkostói csónakház lesz a starthely, innen vágnak neki a résztvevők a Gyergyószentmiklósi Hétvirág panzióhoz vezető útvonalak egyikének.

Erőss Zsolt ezer szállal kötődött Gyergyószentmiklóshoz és környékéhez. Iskolája, a Salamon Ernő Gimnázium falán gyakorolta a mászást, Békás-szorosban lett sziklamászó, és Magyarországra költözése után is rendszeresen visszajárt ide, részt vett az EKE-túrákon, előadásokat tartott az expedícióiról.

Idén éppen tíz éve lesz annak, hogy Erőss Zsolt a Himalájában eltűnt. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Gyergyószéki Osztálya idén is megszervezi a gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrát a Gyergyói-havasokban és a Hagymás-hegységben az emlékére.

A pontos útvonalakat a következő hetekben fogják végigjárni és kijelölni a tervezők, törekedve arra is, hogy mindig legyen új látnivaló azoknak is, akik már többször teljesítették a 20, 30 vagy 50 kilométeres túrát, illetve biciklivel tették meg a távot

– mondta el András Zsolt szervező.

Gyilkostóra a szállítást az igénylők számára autóbusszal biztosítják. Idén nem lesz lehetőség helyszíni regisztrációra, csak előzetes bejelentkezéssel lehet bekapcsolódni. Ezt május 7-ig lehet megtenni az ekegyergyo.ro weboldalon.

A túrára május 20-án kerül sor, de előző este egy megemlékezésre is várják a jelentkezőket a Salamon Ernő Giimnázium előtti emlékműhöz.

A Hétvirág panzióhoz visszaérkezőkkel ebéddel várják, lesz lehetőség itt a tábortűz mellett beszélgetni, nótázni és a sátrat is felállítanak, ahol a az Erőss Zsolt eltűnéséhez kötődő Magasságok és mélységek című filmet vetítik le. Bíznak benne, hogy idén is nagy lesz a túrázók száma, a pandémia előtt volt, hogy 600-nál is többen vettek részt ebben.