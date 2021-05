74 millió lejt fordítanak idén a beruházásokra Gyergyószentmiklóson

A múlt években elkezdett, illetve előkészített munkálatok folytatásán a hangsúly Gyergyószentmiklóson • Fotó: Pinti Attila

Befejezik, használatba adják

Amint Csergő Tibor András polgármester hangsúlyozta, ebben az évben az a prioritás, hogy mindenképpen legyen pénz azokra a beruházásokra, amelyeket le lehet zárni, azaz amelyek idénre jutottak el arra a szintre, hogy befejezhetik, átadhatják őket.

Legfontosabbak ezek közül a „teherforgalmi út”, vagyis a Dózsa György, Békény és Halász utca teljes felújítása, és most fejezik be a Rózsa és Építő utcák modernizálását is. Ezekre 3,68, illetve 2,74 millió lejt fizetnek ki.

Ősszel visszaköltözhetnek a gyerekek a Csodavilág napközibe, és ha a járványügyi rendelkezések megengedik, az uszoda is megnyílik. A Tarisznyás Márton Múzeum is visszaköltözhet a felújított otthonába, erre 2,1 millió lejt szánnak.

Utak tervezése, kórház, iskolák, kultúrház

Régóta esedékes a kultúrház felújítása is, most ez is megkezdődhet. A terv szerint 2,5 millió lej értékű munkálatot végeznek el itt ebben az évben, és befejezik a Batthyány Ignác Szakközépiskola bentlakásának hőszigetelést is, amire 2,1 millió lejt szánnak. Javításokra, eszközvásárlásra minden iskola kap még kisebb mértékű finanszírozást. Jelentős beruházás lenne a Fogarasy Mihály középiskola bentlakásának és tornatermének felújítása is (az összköltség közel 6 millió), de idén egyelőre nem különítettek el pénzt erre, ahogy a mentőállomás fejlesztésére sem, ahová még 1,2 millió lej kellene.

A beruházási listában kiemelkedő még az a 6,6 millió lej, ami a poliklinika (járóbeteg-rendelőintézet) felújításának és korszerű eszközökkel való ellátásának a fedezete, és egy másik finanszírozás révén további 2 millió lej érkezik ugyanide.

A régi kórház épületében rekuperációs központot szeretne létrehozni az új városvezetés, ehhez a megvalósíthatósági tanulmány készül el az idén, ami 200 ezer lejbe kerül.

Gyergyószentmiklós örök problémája az utak állapota. 770 ezer lejt szánnak arra, hogy a városi közlekedés átszervezését jelentő mobilitási terv megvalósításának első lépéseként idén elkészüljön a Testvériség sugárút teljes szakaszának felújítási terve.

Terv készül még a Makkos és Temető utca rendbetételére is, erre 50 ezer lejt szánnak, ahogy a szárhegyi út és az Állomás utca közti elkerülőút hatástanulmányaira is.

Több nagyon fontos fejlesztés, amelyekre korábban pályázatot nyert az önkormányzat (például a főtér modernizálása, vagy a tömbházak hőszigetelési programja), most nem került be a beruházási listába. Erre majd visszatérnek, amint megtörténik az erre vonatkozó finanszírozási szerződések aláírása.