62 ezer euróból vásároltak eszközöket a borzsovai művelődési ház részére

Új székek, automatizált színpadi függöny, reflektorok. Jelentősen bővült a borzsovai kultúrotthon eszközkészlete • Fotó: Gecse Noémi

A 62 ezer eurós beruházás révén modern fény- és hangrendszerrel látták el a létesítményt, nemcsak kicserélték, hanem automatizálták is a színpadi függönyöket, új bútorzatot vásároltak ‒ székeket, asztalokat, padokat szereztek be.

Kis beruházás sok munkával

Azt is kifejtette a polgármester, hogy habár kisebb beruházásaik közé tartozik ez a megvalósításuk, mégis nagyon sok munkát és időt igényelt a kivitelezése. Példaként elmondta, hogy

a ruhák készítését elnyert craiovai cégnek felajánlották segítségüket, hogy megfelelő minőségű ruhák készüljenek el ‒ közreműködésükkel azokat Hargita megyei vállalkozók vitelezték ki.

Az egyeztetésekbe befektetett energiát viszont nem sajnálja az elöljáró, hiszen így nemcsak szép, hanem jó minőségű viseleteket hordhatnak a borzsovai táncosok, énekesek.

Lassan halad a szépvízi feljavítás

Még 2016-ban fogtak hozzá a szépvízi kultúrközpont felújításához – a helyi kultúrotthon és a valamikori orvosi rendelő épületének tatarozásához, illetve a két épület körüli terület rendezéséhez. S habár a tervek szerint múlt év májusáig be kellett volna fejezni a tennivalókat, Ferencz Tibor meglátása szerint idén májusig sem érnek a végére. „A nyertes buzăui cég egy más kultúrkörből származó vállalkozó, más mentalitással, felkészültség nélkül. Meglátásom szerint nincs elég munkaerője, csinálgatja a tennivalókat, sajnálatos módon sok mindent kétszer is, mert ami nem megfelelő minőségű, azt visszabontatjuk” ‒ avatott be a polgármester. Megjegyezte, mivel a kivitelező az Országos Beruházási Társasággal (CNI) kötött szerződést, így ők csak annyit tehetnek, hogy ellenőrzik a munka minőségét. Egyébként 3-5 munkás több munkaponton is dolgozott az elmúlt időszakban, de nincs egyetlen folyamat sem befejezve.