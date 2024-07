5 másodperc, és nyersz a Rádió GaGával!

A Rádió GaGánál egy másodpercre sem áll meg az élet, hiszen minden pillanatban a legjobb slágerekkel és új zenékkel várnak. Most viszont még egy olyan nyereményjátékkal is készültek nektek, ahol 5 másodperc alatt értékes nyereményeket is hazavihetsz. Hogy hogyan? Mutatjuk!

A játék hivatalos szabályzatát itt találod!

Egyfeszt

Havasi, Parov Stelar, Tankcsapda, Sub Bass Monster, Mobilmánia Vikidál Gyulával, Budapest Bár, Don't Stop The Queen, Illés Emlékzenekar, Sárik Péter Trió és Falusi Mariann, Homonyik Sándor, Lovasi, Tárkány Művek, Yeromos, Hiperkarma, El Siciliano, No Sugar... egy ilyen felsorolás egy szuszra sok is. Kell venni egy nagy levegőt. Még jó, hogy ott van a Hegyilevegő udvar, ahol a Bagossy Brothers Company a házigazda. Ez a zenei kínálat egy része az idei Egyfeszten. És ezzel még csak a zenei programoknál tartunk a Gyergyószentmiklóson augusztus 1. és 4. között sorra kerülő összművészeti fesztivál eseménysorából. Az egyfeszt.ro weboldalon több mint 250 program közül lehet válogatni. Előre szólunk, nem lesz könnyű, sőt lehetetlen mindenen részt venni, de az is kizárt, hogy valaki ne találjon egyik vagy másik helyszínen olyan programot, amelyet szívesen megnézne, meghallgatna, vagy végig bulizna. Szerencsére egymáshoz közel vannak a fesztiváludvarok, pár perc alatt el lehet jutni előadásról könyvbemutatóra, kiállításmegnyitóról koncertre, táncházba vagy közönségtalálkozóra.

Hermitage by Elenis

A mások jólétének szolgálata iránti vágyból és szenvedélyből fakadóan 2010-ben alapították meg a Hermitage by Elenis turisztikai komplexumot. A vágy, hogy minél több és jobb szolgáltatást nyújtsanak vendégeiknek, kiteljesedett, így 14 saját fürdőszobával rendelkező szobával, 1 étteremmel, 2 nyitott terasszal, hangulatos kerttel és 140 férőhelyes rendezvényteremmel, valamint parkolóhelyekkel várják vendégeiket. Vállalják vállalati- és családi rendezvények, ünnepi vacsorák szervezését, lebonyolítását.

Solvo Chemikals

A Solvo Chemikals Kft. 2012-ben alakult, magántulajdonú vegyipari vállalkozás. Professzionális tisztítószerek gyártásával és forgalmazásával, saját fejlesztésű és szabadalmaztatott technológiával foglalkoznak. Termékeik hatékonyak, hosszú távon megőrzik hatásukat, és az országos terjesztési hálózatukon keresztül elérhetők. Céljuk ügyfeleik maximális elégedettsége, melyet szakmai tapasztalatukkal és kompetenciáik segítségével érnek el. Ismerkedj meg termékeikkel weboldalukon: solvochemikals.eu.

A varsági bobpálya

Készülj fel a felejthetetlen élményekre BobVarságnál! A pálya közel 1500 méteres hossza és a lenyűgöző táj garantáltan megdobja az adrenalin szinted a kanyarokkal teli izgalmas útvonalon. Látogass el hozzájuk minden nap 10 és 19 óra között, és éld át a kalandot barátaiddal vagy családoddal! A BobCaffeban pedig megpihenhetsz egy finom kávé vagy egy hűsítő ital társaságában, miközben élvezed a páratlan kilátást nyújtó panorámaterasz nyugalmát. A bobhasználat ára gyerekeknek mindössze 20 lej, felnőtteknek pedig 25 lej. És ne feledd, öt csúszás után egy ajándék jeggyel jutalmaznak! Tarts egy izgalmas napot, ahol a szórakozás és a pihenés tökéletes harmóniában találkozik!