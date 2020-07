47 polgármesterjelölttel vág neki a választásoknak Maros megyében az RMDSZ, az EMNP is készül

Lesznek személyi cserék és függetleneket is támogatni fog a helyhatósági választásokon a Maros megyei RMDSZ – tudtuk meg Kovács Leventétől, az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezetőjétől, amikor a marosszéki jelöltekről érdeklődtünk.

Készülődés a választás napjára. Nagyjából mindenhol megvannak már a politikai pártok jelöltjei. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Maros megyében a 102 polgármesteri hivatal közül 40-ben van jelenleg olyan polgármester, akiket négy évvel ezelőtt az RMDSZ állított vagy támogatott.

Harmincnyolc helyen saját jelöltje volt az RMDSZ-nek, két helyen, Mezőmadarason és Maroskeresztúron független jelölteket támogatott a szövetség.

Hölgyek is vannak a jelöltek között

Mint Kovács Levente elmondta, a soron következő helyhatósági választásokon is támogatni fogják a továbbra is függetlenként induló Kovács Edit maroskeresztúri polgármestert, de Mezőmadarason saját jelöltet indít az RMDSZ, a jelenlegi alpolgármester, Kovács Ilona személyében. Segesváron is lesz saját jelöltjük, ahol a helyi RMDSZ döntése alapján Buzogány Erzsébet kerül fel a polgármester-jelölteket összesítő szavazólapra.

Ha a városokat nézzük, Segesvár mellett, Marosvásárhelyen a függetlenként induló Soós Zoltán támogatja az RMDSZ, Szászrégenben Márk Endre jelenlegi alpolgármester pályázza meg a városvezetői széket, míg Dicsőszentmártonban Fodor János az RDMSZ jelöltje.

Marosludason, Radnóton, Nagysármáson és Nyárádtőn nem állítanak jelöltet, Szovátán, Erdőszentgyörgyön és Nyárádszeredában pedig az eddigi polgármesterek újráznak.

Biztos váltás lesz még, hiszen nem az eddigi polgármester fog megméretkezni Nyárádmagyaróson, ahol a jelenlegi polgármester nem vállalat újabb mandátumot, és Kacsó Lajos kerül fel a listára. Előválasztás volt és így derült ki a jelölt neve Balavásáron (Varga Adorján), Nyárádkarácsonyfalván (Bodó Károly) és Mikefalván (Béres János).

Jelenleg a Magyar Polgári Pártnak Makfalván van polgármesterre, itt a soron következő helyhatósági választásokon az RMDSZ jelöltje Dósa Medárd lesz.

A többi településen a már meglevő RMDSZ-es polgármesterek újráznak, összesen a megyében 47 RMDSZ-es polgármester-jelölt lesz.

Maros megyében az RMDSZ 74 tanácsosi listát indít. Ugyanakkor a Maros Megyei Tanács elnöki tisztségét ismét megpályázza Péter Ferenc jelenlegi tanácselnök.

EMNP: nem nyilvánosak még a nevek



A Székelyhon érdeklődésére Brassai Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi elnöke elmondta, hogy az elkövetkező időben sorra be fogják mutatni az Erdélyi Magyar Szövetség polgármester- és tanácsosjelöltjeit. Nevekről nem kívánt beszélni, de azt elárulta, hogy 50 marosszéki településen lesz polgármester- vagy tanácsosjelöltjük. Hangsúlyozta, hogy Marosvásárhelyen Soós Zoltán független polgármesterjelöltet támogatják és az ő munkáját szeretnék az önkormányzatban is segíteni. Marosvásárhelyen a Néppárt saját logója és neve alatt indít jelölteket. Listavezető lesz Mihály István fizikatanár, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség alapító tagja, jelenleg a marosvásárhelyi szervezet alelnöke. Vele együtt marosvásárhelyi önkormányzati tanácsos akar lenni Donáth Árpád fogorvos, vállalkozó. A lista harmadik helyét Brassai Hunor foglalja el, aki a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalban dolgozva szerzett tapasztalatot a közigazgatásban. A Néppárt nem indít jelölteket a Maros Megyei Tanács elnöki és tanácsosi tisztségeire.