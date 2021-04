31 millió lejből fejleszthet Borszék

Gyergyószéki körúton vett részt csütörtökön délelőtt Cseke Attila fejlesztési miniszter. Több község fejlesztési elképzeléseit is megismerhette, de Borszéknek már aláírt szerződést hozott: a fürdővárosban 31 lejes milliós beruházásból 18 helyszínen indulnak meg munkálatok.

• Fotó: Gergely Imre

A munka neheze most jön, a közbeszerzések kiírásával és a tervek kivitelezésével. A beruházást három év alatt kell megvalósítani.

Mik József elmondta, a Regionális Operatív Program révén finanszírozott nyertes pályázaton nyert összegből 18 borszéki helyszínen valósulnak meg beruházások, többek között a Zimmenthausen Iskolaközpont, és a felsőborszéki kultúrház is teljesen megújul, több rossz állapotban levő ingatlant lebontanak és helyükre egy 12, illetve egy 8 lakrészes lakóépület épül, 4 kilométer útra kerül új aszfaltburkolat, fejlesztik a közvilágítást, parkolókat alakítanak ki, de ezek mellett számos közösségi, és a turistáknak kikapcsolódást nyújtó sportpálya, sétány, közpark is létrejön.

a sikeres pályázat nem egy pontszerű infrastrukturális problémát old meg, hanem a település integrált fejlesztésen esik át általa.

A mostani szerződés aláírása után következő építkezések mellett más fejlesztésekre is készül Borszék. Pályáznak tovább, és

a következő tíz évre 43 beruházást szeretnének megvalósítani, ebből 27-et már ebben az évben elindítanak

– mutatta be a miniszternek a terveket Mik József. Az egyik a sportbázis felújítása és modernizálása is tervben van, de a nyáron bobpályaként funkcionáló sípályák környékén egy egész évben működtethető szórakoztató központot is építenek.

A miniszter megtekintette az épülő kezelőbázist is, amelynek a bútorzatának beszerzéséhez a megyei önkormányzat nyújt támogatást, épp egy nappal korábban szavazták meg az ezt is tartalmazó költségvetést.