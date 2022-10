25 éves a Babeș-Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozata

Negyed évszázad fontos időszak egy ember életében, de már történelemnek számít egy intézmény működését illetően – fogalmazta meg gondolatait dr. Dombay István, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatának igazgatója. Az 1997-ben, az országban elsőként megalapított kihelyezett tagozat 25 éves évfordulós ünnepségén jelen volt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem dékánja, dr. Man Titus és rektorhelyettese dr. Markó Bálint is. Utóbbi elmondta, a kihelyezett tagozat negyed évszázados fennállása mellett ünneplésre ad okot a 150 éves magyar felsőoktatás évfordulója is.

„Az 1997-98-as tanévtől kezdődően Gyergyószentmiklóson megszületett egy csoda a Babeș-Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatának megnyitásával” – indította felszólalását Csergő Tibor András, Gyergyószentmiklós polgármestere. „A BBTE Kihelyezett Földrajz Kara meghatározta a helyi közösség jövőképét is, azáltal hogy anyanyelven felsőoktatást biztosított. Az egyetem ajándék volt szociális értelemben is a helyiek számára, hiszen Kolozsváron egyetemistának lenni nem egyszerű dolog, nemcsak a tudás miatt, hanem az anyagiak miatt is. Ez a csodálatos ebben, hogy Gyergyószentmiklóson olyan diákok, felnőttek is lehetőséget kaptak a továbbtanulásra, akiknek nem minden esetben adatott volna ez meg egy nagyvárosban” – tette hozzá a városvezető. A polgármester köszönetét fejezte ki az egyetem alapítóinak és azoknak a korábbi polgármestereknek is, akik a 25 év során partnerei, támogatói voltak az intézménynek.