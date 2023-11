Út a változás felé: nem lehet, és nem is kell egyedül harcba szállni a szenvedélybetegséggel

Elsősorban ahol van szakképzett segítő, ott működik egy tanácsadási iroda is, és ugyanott történik a kapcsolatfelvétel is telefonon vagy személyesen – ezt megteheti úgy a beteg, mint a hozzátartozó. Következik egy személyes konzultáció, majd állapotfelmérés és ezután terápiás javaslat születik.

A négynapos programra legkésőbb november 27-ig tudnak jelentkezni betegek és hozzátartozók, hét különböző térség irodáinál vagy telefonon is. Fontos, hogy ez a legrövidebb bentlakásos programja az alapítványnak, úgynevezett előgondozás, de számos más terápiás lehetőséget is biztosítanak az érintetteknek.

Van egy négynapos, rövid előgondozási program, de ezzel még nem garantálható semmiféle hosszabb távú absztinenciát. Van egy tizenkét napos terápiás programunk, ami már középsúlyos eseteknél az önmegtartóztatást hosszan is fenntarthatja, illetve magát a felépülést is elősegíti. Nagyon súlyos esetekre, csak férfiak számára ajánljuk a 6-tól 9 hónapig tartó bentlakásos rendszerű rehabilitációs programunkat.

Az alapítvány tapasztalatai szerint évekre visszamenőleg is állítható, hogy a legtöbben alkoholfüggőségben szenvednek. Ezután sorrendben a játék- és drogfüggőség következik, de vannak olyanok is, akik étkezési függőségekkel, virtuális térben zajló addikciókkal, szexfüggőséggel harcolnak. Ami az alkoholizmust illeti, kiderült, hogy ugyanannyi női, mint férfi beteg küzd vele.

Azért, hogy a betegek családjának is segítséget nyújtsanak , a négy és tizenkét napos programokra hozzátartózókat is várnak. Itt nem csupán kísérőként tekintenek rájuk, hanem célcsoportként, azaz a kodependenciával küzdőkként, akik az életüket a szenvedélybeteg szerettük köré szervezik.

Azok, akik a támogató csoportokba be tudnak épülni, ha meg is csúsznak, ott vannak a társak, a segítségükkel vagy akár szakember segítségével vissza tudnak igazodni a felépülés útjára

– emelte ki a terapeuta.

Az alapítvány adminisztratív központja Marosvásárhelyen van, tanácsadói irodáik azonban emellett Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Margittán, Nagyváradon, Szatmáron, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is megtalálhatók, felkereshetők. Ezekben a városokban többnyire támogató csoportok is működnek, amelyek biztosítják a heti rendszerességű találkozókat az érintettek számára. Ilyenkor szenvedélybetegek és hozzátatozóik vegyesen vagy külön csoportokban gyűlnek össze, és annak ellenére, hogy ilyenkor szakember jelenléte is biztosított, nem feltétlenül van rá szükség. Ennek a közösségnek a célja ugyanis az, hogy a tagok egymást támogatva, segítve haladjanak a felépülés utján.

A támogatói csoportokon túl négy utógondozói hétvégét is tartanak egy évben, legutóbb Csíkszeredában volt egy héttel ezelőtt. Emellett, évente egyszer sor kerül egy egyhetes utógondozó táborra is, ahol a betegek családtagjai is jelen vannak. „A gyerekeket is foglalkoztatjuk, egy kis szabadidős, vakációs jellege is van a programnak. Ilyenkor napi 2–3 óra szabadidő is van, együtt kirándulunk, pihenünk, és naponta vannak előadások, csoportfoglalkozások. Tematikus filmnézés, fórumbeszélgetések, humorestek vannak, minden, amivel színessé és kellemessé, tartalmassá tudja tenni azt a hetet” – mesélte az alapítvány terápiás munkatársa. Szintén utógondozás lehet a célja egy bentlakásos programot követő egyéni-, pár- vagy családterápiának.

A hit segít, de nem feltétele a felépülésnek

Az alapítvány munkásságának tehát két alappillére van: a pszichoszociális és a spirituális segítségnyújtás, valamint a hitmélyítés is, amennyiben erre igény van.