Újabb Maros megyei koronavírus-fertőzött személy hunyt el

Koronavírus-helyzet

Székelyföld Románia Hargita 18 Országos 10 096 Kovászna 165 Elhunyt 527 Maros 325 Gyógyult 2478

13.00 – Meghaladta a 10 ezret az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Romániában, az ország területén eddig 527 elhalálozást jegyeztek – közölte csütörtökön 13 órai jelentésében a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).

12.00 – Egyelőre úgy tűnik, hogy május 15-étől valóban feloldják a kijárási tilalmat, de egy sor szabályt továbbra is be kell majd tartani – mondta Ludovic Orban miniszterelnök, aki csütörtökön a a Cantacuzino Orvosi-Katonai Kutatóintézetben tett látogatást. A miniszterelnök azt mondta, a jelek szerint május 15-étől valóban nem kell már saját felelősségre nyilatkozatot írni a lakásból való kilépéskor, és a közlekedés jogát sem kötik többé a katonai rendeletekben pontokba szedett indítékokhoz, de továbbra is érvényben lesz a gyülekezés tiltása. Nyilvános helyeken tehát továbbra nem gyűlhet majd össze háromnál több ember.

10.00 – Legutóbb egy 61 éves Temes megyei férfi, egy 56 éves Maros megyei férfi és egy 82 éves Temes megyei nő halt meg. A COVID-19-cen kívül mindhárman több más betegségben is szenvedtek – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.