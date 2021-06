Újabb lazítás: ismét lehet vásárokat, ócskapiacokat tartani

• Fotó: Haáz Vince

„Minden vásár és ócskapiac, zsibvásár újranyithat július elsejétől, természetesen az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett. Erről a döntést a kormányülésen hozzuk meg” – mondta a kormányfő a TVR 1 kedd esti műsorában, az Agerpres beszámolója szerint.

Arra a kérdésre, hogy a beltéri maszkviseléssel kapcsolatosan lazítanak-e még az intézkedéseken, a kormányfő így válaszolt: még nem kapott ilyen irányú javaslatokat, de ha ez megtörténik, és a javaslatok megalapozottak, ő nem ellenezné.

HIRDETÉS

Példaként felhozta a munkahelyi irodákat, ahol jelenleg nem kötelező a maszk viselése, ha öt személynél nincsenek többen a helyiségben, és mind be vannak oltva. Véleménye szerint ezt ki lehetne terjeszteni, „mert végül is, ha egy irodában minden ember be van oltva, akkor természetes, hogy ez bizonyos előnyökkel járjon számukra”.